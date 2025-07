Drono paieškos netoli Kauno: žvalgo sraigtasparnis, Karo policija, Sausumos pajėgų kariai

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Ties Kauno ir Kėdainių rajono ribomis vietos gyventojai galėjo stebėti ratus sukantį sraigtasparnį, kuris tikriausiai ieško iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusio ir prapuolusio drono. Pasak Lietuvos kariuomenės, pluša ne tik budintis karinių oro pajėgų sraigtasparnis, bet ir Karo policija, Sausumos pajėgų karių pajėgos.

„Niekas nepasikeitė nuo vakar vakaro, kai nutraukėm paiešką dėl to, kad tamsa užėjo. Tai šiandien nuo ryto, vėl nuo aštuntos valandos pradėjo tiek ir karo policijos ekipažai važinėti ten, kur galimai paskutinį kartą matė gyventojai, ar girdėjo“, – aiškino kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.

Kariuomenės vadas aiškina, kad nėra lengva patikrinti gyventojų pranešimus dėl pastebėto bepiločio orlaivio.

„Šiaip su matymu yra problema. Dabar kaip tik apklausa yra įvykusi, bandoma kiekvieną galimą žmogų, kuris skambino, apklausti, kad galėtų papasakoti. Ten irgi tokių labai įdomių istorijų yra, kad nebūtinai jis matė, o kaimynas matė, tai tik perdavė žinią. Bet kuriuo atveju, mes bandome siaurinti apieškų ratą į šiaurę nuo Kauno ir ieškosim tol, kol surasim“, – kalbėjo R. Vaikšnoras.

Sulaukė kritikos dėl vienos iš versijų

Kariuomenės vadas sulaukė kritikos, kai antradienį ryte viešai pareiškė, kad tikrinamos visos įvykio versijos, tarp kurių ir tai, kad drono iš viso nebuvo.

„Mums reikia sulaukti tyrimo pabaigos. Jau pasakyta per daug, priinterpretuota per daug. Aišku, reikia susitvarkyti komunikaciją, paskirti vieną žmogų, kuris komentuoja, kas vyksta, kaip vyksta, nes mes dabar turime nuo to, kad drono nebuvo iki bandymo pasitelkti grybautojus. Spektras per platus. Tikrai, nuoširdžiai sakau, taip neturi būti“, – sakė Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.

Pasak kariuomenės vado, kol nepaaiškėja naujos aplinkybės, ar nėra randamas dronas, kariuomenė tikrina visas įmanomas versijas, net ir mažai tikėtinas. Pagrindinė problema, kad dronas mažas, signalo neskleidžia, dėl to jį rasti sunku.

Numušti skrendantį oro taikinį taikos metu, kai danguje skraido dešimtys civilinių orlaivių – sudėtinga. Tai, anot kariuomenės vado, yra paskutinė priemonė, kuri taikoma tik įsitikinus, kad objektas realiai kelia pavojų.

