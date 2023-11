Justina Nemanytė filmo „Laikinai jūsų“ premjeroje sutiko ypatingą svečią: „Man pavyko“

Filmo „Laikinai jūsų“ VIP premjera vyko kino teatre „Forum Cinemas Vingis“. Joje pasirodžiusi J. Nemanytė buvo gerai nusiteikusi ir naujienų portalui tv3.lt papasakojo apie savo įspūdžius.

Visų pirma ji atskleidė, kad vaidmuo pareikalavo pastangų ir buvo nelengva.

„Neišduodant siužeto, buvo scenų, kuriose turėjau išlikti tvirta, kaip personažas, bet aš, kaip Justina, ten būčiau panikavusi. Čia buvo sudėtingiausi momentai.

Ir, žinoma, paskutinė scena pareikalavo labai daug jėgų ir ištvermės tiek psichologiškai, tiek emociškai, tiek ir fiziškai. Paliksiu intrigą“, – šypsojosi ji.

Simonas Storpirštis buvo jos partneris jau ne viename filme, ne išimtis ir šis. Tačiau vienas aktorius jai buvo tikras atradimas.

„Buvo nuostabu, artima, šilta, meilės scenos buvo ir sunkios, ir lengvos, nes jau pažįstamas žmogus. Be to, mano atradimas buvo Nerijus Gadliauskas, fantastiškas, pakeliantis nuotaiką, be galo profesionalus ir šiltas“, – sakė J. Nemanytė.

Kai Justinai pasiūlė vaidinti šiame filme, ji teigė, jog iš karto apsidžiaugė. Be to, VIP premjeroje ji sutiko ypatingą svečią.

„Būtent šis laikmetis man pačiai yra labai artimas ir labai tinka. Mes, aktoriai, jaučiame, kuris žanras ir kuris laikotarpis mums artimesnis. Skaičiau scenarijų, knygą, supratau, kad vaidmuo yra labai sudėtingas.

Moteris, kuri turi pajungti visą savo moteriškumą, drąsą. O juk tame laikmetyje moterys nebuvo labai laisvos, jų nuomonės nebuvo svarbios, išgirstos. Turėjo daryti dalykus, kurių nelabai nori, pataikauti vyrams. Iš tos pusės buvo labai sunku.

Aišku, reikia ir suvilioti vyrus, kai nori ko nors pasiekti. Viskas iki šių dienų išlikę. Labai nenoriu išduoti, tai sunku kalbėti, bet mano personažo labai sudėtinga visa linija. Labai rekomenduoju perskaityti romaną, tai dar labiau sustiprina įspūdį. Labai norėjau premjeroje sutikti autorių (Antaną Šileiką, Red.), man pavyko, labai džiaugiuosi“, – pasakojo Justina.

Apie filmą „Laikinai jūsų“

Pagal tarptautinį bestselerį pastatytas ilgametražis vaidybinis filmas „Laikinai jūsų“ jau lapkričio 24 d. pasieks kino teatrus. Filmo ištraukos perkelia į 1920-ųjų Lietuvą – ką tik nepriklausomybę atgavusią valstybę, kurios galėjo ir nelikti.

Kontržvalgybos agentą Justą Adamonį, kuris yra istorinės asmenybės Jono Budrio prototipas ir filmo „Laikinai jūsų“ centrinė figūra, įkūnijo aktorius Simonas Storpirštis.

Dramatiškame detektyve taip pat vaidina Justina Nemanytė, Ramūnas Rudokas, Nerijus Gadliauskas, Agnė Šataitė, Šarūnas Datenis, Ainis Storpirštis, Jonas Gricius, Karolis Kasperavičius, Akvilė Žirgulytė, Evaldas Jaras ir kiti.