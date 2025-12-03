Jennifer Lopez į sceną žengė pusnuogė: 56-erių moters figūra – it nulieta

56-erių superžvaigždė įraše šoka scenoje vilkėdama išskirtinį „The Blonds“ kurtą kostiumą – liemenėlę ir bikini stiliaus kelnaites, derinamas su kūno spalvos pėdkelnėmis, aprangą puošė žėrinčios detalės.
Jennifer Lopez kaitina kraują
Tai buvo vienas iš penkių įspūdingų įvaizdžių, kuriuos J. Lopez pademonstravo to vakaro pasirodymo metu.
Dalydamasi archyvine ištrauka, J. Lopez parašė: „Pasimatysime šį mėnesį „The JLo Show“ Las Vegase!“ ir paklausė sekėjų, kurias dainas jie norėtų išgirsti.
Vos per kelias valandas įrašas sulaukė beveik pusės milijono „patinka“. Gerbėjai siūlė visą eilę hitų, kurie, jų nuomone, turėtų skambėti koncerto metu.
Atlikėja ne kartą garsėjo drąsiais sceniniais įvaizdžiais – įtempti bodžiai, blizgančiais karoliukais puoštos liemenėlės ir aukšto liemens kelnaitės jau tapo jos vizitine kortele.
Tiesa, per ilgą karjerą J. Lopez yra patyrusi ir nesklandumų: šią vasarą Lenkijoje koncertuojant gyvai jai iki kulkšnių nukrito visas sijonas.
