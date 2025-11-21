Interneto padangėje – netikėtas duetas: „Išaušo tas vakaras“

Nors, kaip pats D. Bendžius pripažįsta, realybėje jie buvo beveik nepažįstami, bičiulystė per „Instagram“ žinutes virto kūrybiniu sprendimu, kuris, tikimasi, užkariaus klausytojų širdis.
Nedrąsi pradžia
Apie naujai gimusią tinklalaidę @jauciunusisnekam D. Bendžius paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“, atskleisdamas ne tik projekto gimimo istoriją, bet ir smagius užkulisius, lydėjusius pirmąjį įrašą. Įrašu kūrėjas sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
„Įrašas, į kurį po daug laiko, tikiuosi, žiūrėsiu su šypsena ir pasididžiavimu.
Vieną dieną parašiau Deiviui su mintim, kad norėčiau su juo pabandyti kartu padaryti podcast’ą.
Su Deiviu esam praktiškai nepažįstami, realiai iš žinučių instagrame, va tokie draugeliai.
Bet, kai susirašinėjam ir siuntinėjam vienas kitam baisius ir blogus reels’us pažvengti, jaučiasi labai gera, vienodų vertybių ir panašaus suvokimo energija.
Nu ir pabandom! Susitikom filmuoti podcast’o, aišku pamiršom įrangą namuose (girdėsit pokalbyje). Šiaip ne taip susirinkom viską, įrašėm!
Pradžia buvo nedrąsi, nes nežinom, kaip čia elgtis, kaip šnekėt, bet į pabaigą labai smagiai įsivažiavo viskas.
Sėdėjau iki 3 nakties studijoj, sumontavau vidosiką, nu ir šiandien išaušo tas vakaras, kai norim parodyt jums, ką padarėm! Tikiuosi, kad patiks.
Mes jaučiamės labai gerai, ir kas svarbiausia – smagiai, tokiam amplua.
Ačiū, kas paskirsit savo laiką ir peržiūrėsit! Palikit komentarą po vidosu, parašykit savo nuomonę, nes mes norim mokintis!
Su meile D ir D“, – trečiadienio vakarą rašė Deividas Bendžius.
Visą tinklalaidę „Jaučiu nusišnekam?“ galite žiūrėti čia:
Primename, kad Deivido Bendžiaus realybės šou apžvalgos Lietuvoje pastaruoju metu pritraukia šimtus tūkstančių peržiūrų. Aštraus žvilgsnio ir kandaus humoro atstovas, sparčiai įsitvirtino kaip vienas ryškiausių realybės šou apžvalgų kūrėjų mūsų šalyje. Būsimi realybės šou dalyviai kartais labiau prisibijo D. Bendžiaus apžvalgų nei būsimų iššūkių.
„Aš esu „sofos“ kritikas. Stengiuosi apžvalgose viską per humorą leisti. Nesinori perspausti, tad nesu toks kritiškas kritikas, tiksliau būtų „sofos ekspertas“ (juokiasi). Žmonės man kartais rašo, kad žiūri apžvalgas ir tą patį pagalvoja žodis žodin ką aš ir pasakiau, tad esu toks pats ekspertas kaip ir visi kiti“, – anksčiau kalbėjo D. Bendžius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!