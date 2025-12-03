Internautai negali atsistebėti 60-metės aktorės jaunatviškumu: „Atrodo kaip 25-erių“

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo nuotrauka, kurioje pozuoja vilkėdama mėlyną raštuotą bikinį iš savo pačios kuriamos maudymosi kostiumėlių linijos.
Aktorės jaunatviškumas stebina visus
„Instagram“ paskyroje aktorė įsiamžino pakėlusi ranką, pasitikinti savimi ir demonstruojanti itin sportišką figūrą. Nuotraukos fone – atostogų paplūdimys ir medžiai.
Gerbėjai į įrašą reagavo akimirksniu: „Grožis“, „Pažiūrėk į save!“
Internautai negailėjo komplimentų ir E. Hurley figūrai, teigdami, kad ji atrodo gerokai jauniau nei savo amžiaus.
„Atrodo kaip 25-erių“, – teigė vienas.
„Ar ši moteris apskritai sensta?“ – klausė kitas.
„Atrodo trisdešimt kelerių!“, – pridūrė trečias.
Atskleidė savo paslaptį
60-metė aktorė ir modelis E. Hurley, pristatydama savo naują projektą „The Inheritance“, netikėtai prabilo apie vieną didžiausių savo grožio paslapčių – itin retą alkoholio vartojimą. Pasak jos, būtent tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl žvaigždė ir šiandien atrodo stulbinamai jaunai.
E. Hurley atvira: nors ji žavisi garsių žvaigždžių vyno linijomis, savo gyvenime alkoholį renkasi labai retai, rašo portalas „OK!“ .
„Brado Pitto rožinis vynas iš tiesų skanus, bet aš alkoholį geriu itin retai, todėl man labiau patiktų sukurti išskirtinį nealkoholinį vyną“, – pasakojo ji.
Toks požiūris, anot ekspertų, idealiai dera su sveiku gyvenimo būdu, kurio E. Hurley laikosi daugelį metų: mažiau cukraus, daugiau judėjimo, buvimas gryname ore, balansą palaikanti rutina. Visas šias detales aktorė yra ne kartą minėjusi ankstesniuose interviu, tačiau būtent santykis su alkoholiu sulaukė didžiausio gerbėjų dėmesio.
