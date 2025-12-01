 
TV3 naujienos > Žmonės

Ingos Žuolytės namuose – netikėti svečiai: užfiksavo vaikų reakciją

2025-12-01 17:55
2025-12-01 17:55

Nuomonės formuotoja Inga Žuolytė jau kelis metus iš eilės tęsia tradiciją ir savo vaikams rengia nuotaikingą žaidimą. Belaukiant Kalėdų ji į savo namus „įsileido“ elfus išdaigininkus, kurie skatina jos sūnus atlikti įvairias užduotis. 

Nuomonės formuotoja Inga Žuolytė jau kelis metus iš eilės tęsia tradiciją ir savo vaikams rengia nuotaikingą žaidimą. Belaukiant Kalėdų ji į savo namus „įsileido“ elfus išdaigininkus, kurie skatina jos sūnus atlikti įvairias užduotis. 

Žinoma nuomonės formuotoja Inga Žuolytė savo „Instagram“ įraše pasidalino miela akimirka, kai jos vaikai po metų pertraukos vėl atranda mažuosius elfus.

Išdaigos sugrįžo

Vaikus naktį pasitiko užrašas ant užuolaidos „We're back (liet. mes grįžome). O ant lubų – lėktuvuose laukiantys elfai. Vaikai nedelsiant pasiteiravo: „Gal mums atvežė lauktuvių?“

Vaizdo įrašas, pažymintis elfų sugrįžimą, akimirksniu sulaukė didelio sekėjų dėmesio ir priminė apie neįkainojamą šventinio laukimo džiaugsmą. Šiuo įrašu I. Žuolytė sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Oro erdvė uždaryta nebuvo, Elfai atskrido, bet pokalbiai vis tiek apie balioninius lėktuvus“, – prie vaizdo įrašo rašė Inga.

Elfų tradicija

„Elf on the Shelf“ (liet. Elfas ant lentynos) yra tradicija, atkeliavusi iš už Atlanto, bet jau įsitvirtinusi ir Lietuvoje. Tradicijos principas: Kalėdų Senelio siųstas elfas stebi, kaip vaikai elgiasi, ir kasnakt grįžta į Šiaurės ašigalį pranešti Seneliui naujienų. Kiekvieną rytą elfas randamas vis kitoje vietoje, dažnai iškrėtęs kokią nors linksmą šunybę.

Ingos Žuolytės įrašas puikiai atspindi, kokį džiaugsmą ir smalsumą ši tradicija sukuria namuose. Vaikų reakcijos – neįkainojamos: nuo nuostabos iki susijaudinimo vėl išvydus mažąjį draugą, kuris taps neatsiejama šio mėnesio dalimi.

