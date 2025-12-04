 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į teismą atvykęs Andrius Kandelis sulaukė teisėjo priekaištų: užkliuvo kelionė į Singapūrą

2025-12-04 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 15:55

Šokėjas Andrius Kandelis ir vėl atsidūrė teisiamųjų suole – šiuo metu vyksta jo trečiosios bylos negarinėjimas.

0

Byla iškelta dėl incidento kelyje: A. Kandelis yra kaltinamas užblokavęs kitą automobilį, provokavęs muštynes, apgadinęs kitą transporto priemonę.

Andriui Kandeliui – dar daugiau nemalonumų

Ši byla buvo pradėta nagrinėti teisme gruodžio 4-ąją. Tačiau kaip skelbia portalas „Žmonės“, posėdžio metu A. Kandelis iš teisėjo sulaukė priekaištų dėl neseniai įvykusios savo kelionės į Singapūrą, nes prieš tai jam buvo skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šokėjas dėl to nesikreipė į teismą ir negavo leidimo kirsti Lietuvos sieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad byla pradėta po balandžio 30-osios ryto įvykio Veiverių gatvėje Kaune. Judrioje miesto dalyje susikirto BMW vairuotojo ir mikroautobuso „Ford Transit“ automobilio keliai.

Tą dieną policijos suvestinėse fiksuota, kad tarp vairuotojų kilo konfliktas, o BMW vairavęs vyras galėjo apgadinti mikroautobusą. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo viešosios tvarkos sutrikdymo ir svetimo turto apgadinimo.

Nukentėjusiuoju pripažintas „Ford Transit“ vairuotojas jau pateikė ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo – jis prašo priteisti 5000 eurų.

Ne pirmas kartas teisme

2020 m. A. Kandelis taip pat dalyvavo teismuose. Jam buvo pateikti kaltinamai smurtavus prieš darbuotoją Viktoriją. Byla pradėta nagrinėti dėl skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. 

Taip pat, dar prieš kelis metus A. Kandelis kaltintas drabužių vagyste „Ozo“ prekybos centre. Dar po kiek laiko jis buvo įtariamas ir tuo, jog sukėlė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos.

