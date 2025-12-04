Lietuvos policija skubiai įspėja gyventojus: perduokite ir vyresniems giminaičiams

Vilniaus trečiasis policijos komisariatas socialiniame tinkle „Facebook“ dalijais svarbiausiais patarimais, ką svarbu žinoti, kad rizika tapti vagišių auka būtų kuo mažesnė.
Policija įspėja – apsisaugokite, kad netaptumėte kišenvagių auka
Saugoti savo daiktus – pirmoji ir pagrindinė taisyklė, tačiau verta atsižvelgti ir į savo rankinių, kuprinių ar kišenių turinį.
„Artėjant šventėms Vilnių užplūsta svečiai, o miesto gatvės, mugės ir prekybos centrai pilnėja. Deja, kartu su tuo suaktyvėja ir kišenvagių veikla.
Policijos pareigūnai primena:
- Saugokite savo rankines, kuprines ir telefonus, juos laikykite užsegtoje kišenėje ar arčiau kūno.
- Nesinešiokite visų mokėjimo kortelių ir pinigų stambiomis kupiūromis – pasiimkite tik tiek, kiek reikia.
- Piniginę, dokumentus ir raktus laikykite atskirai – taip sumažinsite nuostolius, jei vis dėlto taptumėte vagystės auka.
- Prekybos vietose, šventiniuose renginiuose ir viešajame transporte stebėkite aplinką, o pastebėję įtartiną elgesį – nedelsdami praneškite skubios pagalbos tarnybų numeriu 112.
Tegul jūsų šventės būna jaukios, pasirūpinkite savo daiktų saugumu ir priminkite tai artimiesiems“, – dalijosi Vilniaus trečiasis policijos komisariatas.
