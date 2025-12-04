 
Lietuvos policija skubiai įspėja gyventojus: perduokite ir vyresniems giminaičiams

2025-12-04 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 11:20

Prasidėjus švenčių laukimui, vis daugiau žmonių užpildo prekybos centrus ir muges. Vis tik suaktyvėja ne tik ieškantys dovanų ar einantys įsikvėpti šventinės magijos, bet ir kišenvagiaipolicija primena, kaip sumažinti riziką prarasti turtą.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Vilniaus trečiasis policijos komisariatas socialiniame tinkle „Facebook“ dalijais svarbiausiais patarimais, ką svarbu žinoti, kad rizika tapti vagišių auka būtų kuo mažesnė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija įspėja – apsisaugokite, kad netaptumėte kišenvagių auka

Saugoti savo daiktus – pirmoji ir pagrindinė taisyklė, tačiau verta atsižvelgti ir į savo rankinių, kuprinių ar kišenių turinį.

„Artėjant šventėms Vilnių užplūsta svečiai, o miesto gatvės, mugės ir prekybos centrai pilnėja. Deja, kartu su tuo suaktyvėja ir kišenvagių veikla.

Policijos pareigūnai primena:

  • Saugokite savo rankines, kuprines ir telefonus, juos laikykite užsegtoje kišenėje ar arčiau kūno.
  • Nesinešiokite visų mokėjimo kortelių ir pinigų stambiomis kupiūromis – pasiimkite tik tiek, kiek reikia.
  • Piniginę, dokumentus ir raktus laikykite atskirai – taip sumažinsite nuostolius, jei vis dėlto taptumėte vagystės auka.
  • Prekybos vietose, šventiniuose renginiuose ir viešajame transporte stebėkite aplinką, o pastebėję įtartiną elgesį – nedelsdami praneškite skubios pagalbos tarnybų numeriu 112.

Tegul jūsų šventės būna jaukios, pasirūpinkite savo daiktų saugumu ir priminkite tai artimiesiems“, – dalijosi Vilniaus trečiasis policijos komisariatas.

