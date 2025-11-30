 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniečiai pakliuvo į sukčių pinkles ir prarado virš 31 tūkst. eurų

2025-11-30 10:10 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 10:10

Savaitgalį Vilniuje užfiksuoti du sukčiavimo atvejai, dėl kurių nukentėjusieji bendrai prarado daugiau nei 31 tūkst. eurų, praneša sostinės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).

Eurai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Savaitgalį Vilniuje užfiksuoti du sukčiavimo atvejai, dėl kurių nukentėjusieji bendrai prarado daugiau nei 31 tūkst. eurų, praneša sostinės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).

REKLAMA
0

„Lapkričio 28 d. gautas 1954 m. gimusio vyro pranešimas, kad tą pačią dieną apie 12.15 val. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 15 tūkst. eurų“, – rašo policija.

Analogiškoje situacijoje penktadienį, apie 12.40 val. nukentėjo 1947 m. gimęs vilnietis – iš jo apgaule išviliota 16,3 tūkst. eurų.

Dėl abiejų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje vairuotojas partrenkė pareigūną (3)
Būrėjai (nuotr. Elta)
Patiklumui ribų nėra: po pokalbio su „būrėjais“ vilnietė prarado 75,3 tūkst. eurų (7)
Eurai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Vilniuje įsilaužta į patalpas, pavogta garso aparatūra: nuostolis – 40 tūkst. eurų (2)
Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų (nuotr. Policijos)
Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų