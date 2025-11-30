Vilniečiai pakliuvo į sukčių pinkles ir prarado virš 31 tūkst. eurų

„Lapkričio 28 d. gautas 1954 m. gimusio vyro pranešimas, kad tą pačią dieną apie 12.15 val. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 15 tūkst. eurų“, – rašo policija.
Analogiškoje situacijoje penktadienį, apie 12.40 val. nukentėjo 1947 m. gimęs vilnietis – iš jo apgaule išviliota 16,3 tūkst. eurų.
Dėl abiejų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
