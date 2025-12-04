 
TV3 naujienos > Žmonės

Andrius Kandelis – vėl teisiamųjų suole: nagrinėjama trečioji byla

2025-12-04 12:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Šokėjas Andrius Kandelis garsėja ne tik savo įspūdinga karjera, bet ir teismų istorijomis. Šiuo metu vyksta jo trečiosios bylos negarinėjimas.

Andrius Kandelis BNS Foto

Šokėjas Andrius Kandelis garsėja ne tik savo įspūdinga karjera, bet ir teismų istorijomis. Šiuo metu vyksta jo trečiosios bylos negarinėjimas.

5

Ji iškelta dėl indicento kelyje: A. Kandelis yra kaltinamas užblokavęs kitą automobilį, provokavęs muštynes, apgadinęs kitą transporto priemonę.

Nagrinėjama byla

Kaip skelbia portalas lrytas.lt, ketvirtadienio posėdis – iš esmės pirmasis trečioje byloje: spalio pabaigoje jis neįvyko dėl šokėjo advokato užimtumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad byla pradėta po balandžio 30-osios ryto įvykio Veiverių gatvėje Kaune. Judrioje miesto dalyje susikirto BMW vairuotojo ir mikroautobuso „Ford Transit“ automobilio keliai.

Tą dieną policijos suvestinėse fiksuota, kad tarp vairuotojų kilo konfliktas, o BMW vairavęs vyras galėjo apgadinti mikroautobusą. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo viešosios tvarkos sutrikdymo ir svetimo turto apgadinimo.

Nukentėjusiuoju pripažintas „Ford Transit“ vairuotojas jau pateikė ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo – jis prašo priteisti 5000 eurų.

Ne pirmas kartas teisme

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad 2020 m. A. Kandelis taip pat dalyvavo teismuose. Jam buvo pateikti kaltinamai smurtavus prieš darbuotoją Viktoriją. Byla pradėta nagrinėti dėl skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. 

Taip pat, dar prieš kelis metus A. Kandelis kaltintas drabužių vagyste „Ozo“ prekybos centre. Dar po kiek laiko jis buvo įtariamas ir tuo, jog sukėlė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos.

