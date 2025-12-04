 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Arūnui Valinskui jaunesniajam – nemalonumai: teks aiškintis teisme

2025-12-04 10:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 10:15

Seimo nariui Arūnui Valinskui jaunesniajam – nemalonumai. Paaiškėjo, kad vyras buvo paduotas į teismą buvusios mylimosios Viktorijos Denisovaitės.

Arūnas Valinskas (nuotr. BNS)

Seimo nariui Arūnui Valinskui jaunesniajam – nemalonumai. Paaiškėjo, kad vyras buvo paduotas į teismą buvusios mylimosios Viktorijos Denisovaitės.

REKLAMA
4

Apie tai pranešė portalas Alfa.lt.

Padavė į teismą

Minėto portalo duomenimis, į teismą kreiptasi dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, taip pat išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bylą šią savaitę turėjo pradėti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismas, tačiau dėl teismo užimtumo posėdis buvo atidėtas.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad A. Valinskas su V. Denisovaite 2018 m. susilaukė dukros. 2024 m. žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad vyras su mylimąja yra išsiskyręs ir turi naują sužadėtinę.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų