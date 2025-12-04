Arūnui Valinskui jaunesniajam – nemalonumai: teks aiškintis teisme

Apie tai pranešė portalas Alfa.lt.
Padavė į teismą
Minėto portalo duomenimis, į teismą kreiptasi dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, taip pat išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.
Bylą šią savaitę turėjo pradėti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismas, tačiau dėl teismo užimtumo posėdis buvo atidėtas.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad A. Valinskas su V. Denisovaite 2018 m. susilaukė dukros. 2024 m. žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad vyras su mylimąja yra išsiskyręs ir turi naują sužadėtinę.
