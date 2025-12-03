Anapilin išėjo garsi 45-erių aktorė: paskutiniai žodžiai veria širdį

Aktorė anapilin išėjo po septynių metų kovos su storosios žarnos vėžiu, ir paliko jaudinantį pranešimą savo gerbėjams, pranešė Mirror.
Jaudinantys žodžiai
„Netflix“ žvaigždės mirtis buvo patvirtinta „Instagram“ įraše, kuriame buvo paskelbta jos paskutinė žinutė gerbėjams.
Ji rašė: „Jei tai skaitote, aš pagaliau įsikniaubiau į Jėzaus glėbį – ramiai ir apsupta meilės. Prašau, nebūkite šio momento tamsoje. Aš kovojuosi stipriai ir mylėjau giliai. Aš nesu dingusi… Aš esu Namuose.“
