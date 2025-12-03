 
TV3 naujienos > Žmonės

Anapilin išėjo garsi 45-erių aktorė: paskutiniai žodžiai veria širdį

2025-12-03 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 20:40

„The Country Ever After“ žvaigždė, aktorė Criscilla Anderson mirė sulaukusi vos 45-erių.

Žvakės, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

„The Country Ever After“ žvaigždė, aktorė Criscilla Anderson mirė sulaukusi vos 45-erių.

1

Aktorė anapilin išėjo po septynių metų kovos su storosios žarnos vėžiu, ir paliko jaudinantį pranešimą savo gerbėjams, pranešė Mirror.

Jaudinantys žodžiai

Netflix“ žvaigždės mirtis buvo patvirtinta „Instagram“ įraše, kuriame buvo paskelbta jos paskutinė žinutė gerbėjams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji rašė: „Jei tai skaitote, aš pagaliau įsikniaubiau į Jėzaus glėbį – ramiai ir apsupta meilės. Prašau, nebūkite šio momento tamsoje. Aš kovojuosi stipriai ir mylėjau giliai. Aš nesu dingusi… Aš esu Namuose.“

