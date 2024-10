Grožio specialistė Alina Legetavičiūtė ryžosi plastinei operacijai: paskatino 2 priežastys

„Turėjau kreivą nosies pertvarą. 5 metus naudojau nosies lašus ir labai norėjau tai susitvarkyti, tačiau be operacijos to padaryti nepavyktų. Žinoma, nosies forma man nepatiko, buvo kreiva, ilga“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo moteris.

Mintys apie pokyčius sukosi jau kurį laiką.

„Visada to norėjau, tačiau rimtai apie tai galvoti pradėjau prieš metus. Kelis kartus buvau pas tą patį gydytoją konsultacijoje ir per antrą konsultaciją užsirašiau operacijai“, – teigė ji.

Grožio specialistė nesirinko nosies dėl „mados“, ji pabrėžė, kad savo išvaizdoje ji norėjo išlaikyti natūralumą.

„Aš dirbu grožio srity, aplink mane sukasi daug moterų. Mačiau labai daug rezultatų po nosies plastinės operacijos. Kiekvienas turi savo grožio etaloną. Man gražu, kai viskas natūraliai atrodo“, – pasakojo Alina.

Specialistą rinkosi atsakingai

Gydytoją ji rinkosi itin atsakingai. Klausė rekomendacijų, peržiūrėjo atliktus darbus, daug konsultavosi su pačiu gydytoju.

„Mane operavo gydytojas Kęstutis Maslauskas. Jį pasirinkau dėl pažįstamų atsiliepimų, darbų nuotraukų. Nuvykusi į kliniką, pakalbėjus su gydytoju, tu pasitiki žmogumi. Man jis nieko nežadėjo, paaiškino rizikas ir man buvo ramu“, – užsiminė moteris.

Operacija užtruko vos dvi valandas, o klinikoje moterį pasitiko malonus personalas, aplinka ir sąlygos.

„Operacija buvo apie vienuolikta valandą ryte, reikėjo būti nieko negėrus ir nevalgius. Atvykus į kliniką maloniai nustebino, nes niekuo nereikėjo rūpintis. Mane pasitiko, davė chalatą, pižamą. Atėjo seselė išvedė į operacinę suleido narkozę ir nieko nebeatsimenu“, – kalbėjo grožio specialistė.

Nejautė skausmo

Nors apie tokias operacijas žinoma moteris buvo girdėjusi kalbų, jog teks kentėti skausmus, negalės kvėpuoti, tačiau nieko panašaus ji nejautė.

„Atsikėlusi po operacijos jaučiau tik vieną dalyką – minimalų diskomfortą. Nors iš tikrųjų labai bijojau, galvojau, kad aš uždusiu, negalėsiu kvėpuoti, bet jokio skausmo nejaučiau. Tai yra mitas, kad labai skauda, kai ištraukia tamponus, kurie būna įdėti po operacijos. Tamponas išimamas kitą dieną ir tu jau tada gali laisvai kvėpuoti“, – dalijosi ji.

Po operacijos moteris iškart galėjo gyventi pilnavertišką gyvenimą, išskyrus vieną dalyką.

„Po operacijos aš nešiojau įtvarą, kurio negalėjau liesti dešimt dienų. Po praėjusio termino atvykau į kliniką ir nuėmė įtvarą. Žinoma, buvo rekomendacijos nesportuoti pora mėnesių, bet galiu gyventi normalų gyvenimą, tačiau turiu per daug nejudėti ir saugoti nosį. Na, ir nečiaudėti per nosį, pasistengti per burną“, – kalbėjo moteris.

Vos prabudus po narkozės moteris iškart pamatė rezultatą, tačiau pilnai džiaugtis pokyčiais ji galės tik po metų.

„Rezultatą pamačiau dar tada, kai buvau su įtvaru, kurį reikėjo nešioti dešimt dienų. Praėjus terminui nuvykau į kliniką ir gydytojas nuėmė įtvarą, pamačiau malonų rezultatą.

Nors man iškart pasakė, kad nosis tikrai keisis, nes tiek ryte, tiek vakare ji gali atrodyti skirtingai, o galutinis rezultatas bus tik po metų. Bet tai, ką aš dabar pamačiau man buvo labai, labai gražu“, – užsiminė Alina.

Ruošdamiesi išvaizdos pokyčiams žmonės neretai sulaukia neigiamų komentarų, ne išimtis ir Alina, tačiau į tai ji jautriai nereagavo.

„Artimieji tikrai palaikė. Iš aplinkos girdėjau ir tokių komentarų: „tu ir taip graži“, „kam tau reikia“, bet aš tai dariau ne dėl kažko, o dėl savęs, kad jaustis ir atrodyti, taip, kaip aš noriu. Sprendimas buvo apgalvotas.

Žinojau, kur einu ir kokio rezultato man tikėtis. Pas mus šeimoj taip yra, kad mes vienas kitą palaikom“, – dėstė verslininkė.

A. Legetavičienė nėra nusiteikusi prieš plastines operacijas, tačiau pabrėžia, kad visur svarbu saikas.

„Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi savo galvą ant pečių ir gali daryti tai, ką jis nori, bet viskas turi būti proto ribose. Plastinės operacijos turi paryškinti grožį ar panaikinti problemą.

Plastinės operacijos moterims suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, padeda atsikratyti kompleksų, nes nevisi žmonės gimsta idealūs. Pas kažką kreiva krūtinė, pas kažką kreiva nosis. Aš už tai, kad žmonės darytų tai, kas jiems geriausia“, – kalbėjo Alina.

Paklausta, ar svarsto ateityje atlikti daugiau plastinių operacijų ji teigė, kad dabar savo išvaizda ji yra pilnai patenkinta.

„Savo išvaizdoje šiai dienai nieko nekeisčiau. Nežinau, kaip bus po penkių ar dešimt metų. Man operavo krūtinę po gimdymo, nes buvau priaugusi daug svorio, kurį vėliau numečiau, bet kūnas buvo negražus, todėl reikėjo sutvarkyti ir krūtinę, ir keliose vietose nusiurbti riebalus“, – pasakojo moteris.