Goda Alijeva parodė, kaip atrodo be makiažo: „Galiu prisipažinti“

Pristatyme žinomos Lietuvos moterys pasirodė be makiažo, rašoma pranešime spaudai.
Į grožio vakarą atvyko grupės „Šeškės“ narės Goda Alijeva ir Karina Krysko, TV laidų vedėjos Gerda Žemaitė bei Ilona Juciūtė, verslininkės Kristina Kaikarienė, Gintarė Pietutytė-Stalmokienė, Džiuljeta Rainytė bei Diana Anužė, restoranų konsultantė Urtė Mikelevičiūtė, vizažo specialistė bei trenerė Irma Baltrušaitienė, TV laidų redaktorė Danutė Nicolas, interjero dizainerė Erika Valiukaitė, grožio specialistės Gabrielė Kudirkaitė, Elona Minkevičienė, Neringa Šiaudikienė, Emma Eglė Jočienė.
„Ši kosmetika – tai naujiena Lietuvoje. Keliaujantys ją galėjo atrasti prabangiausiose Europos grožio klinikose bei SPA, o nuo šiol ir sveikatos ir grožio centre „Fi clinica“ bei kituose Lietuvos SPA centruose“, – pristatydama prekės ženklą garsioms viešnioms sakė šios kosmetikos ambasadorė kosmetologė Aira Pundzytė-Vaitienkūnienė.
Kaune vykęs grožio vakaras buvo ne tik proga susipažinti su naujomis kosmetikos priemonėmis, bet ir jas išbandyti. Susirinkusios viešnios turėjo galimybę išgirsti kosmetologės Airos Pundzytės-Vaitienkūnienės įžvalgas apie odos priežiūrą ir jaunystės paslaptis bei ir pačios žingsnis po žingsnio išbandyti „Codage Paris“ veido priežiūros priemones, skirtas naudoti namuose.
„Tikriausiai jau niekam nėra paslaptis, kad reguliarus kosmetikos priemonių naudojimas, žinojimas, ką po ko tepti ir kaip teisingai atlikti veido savimasažą, gali gerokai atitolinti senėjimo procesus“, – sakė kosmetologė A. Pundzytė-Vaitiekūnienė bei praktiškai pademonstravo, kaip taisyklingai nusivalyti makiažą, paruošti odą serumams ir kremui.
Atviras pasakojimas
Didelio viešnių susidomėjimo sulaukė atviras plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo Justino Grašio pasakojimas apie grožio ir plastinių operacijų santykį.
„Kai pas mane ateina pacientai, aš iškart galiu pasakyti, oda buvo prižiūrėta ar ne. Mano patarimas būtų toks: nusprendėte apsilankyti pas plastikos chirurgą, jam nemeluokite ir viską pasipasakokite apie savo grožio procedūras bei injekcijas.
Operacijos metu mes viską matome, o ir geriau, kai padarius pjūvį, neištinka staigmenos“, – sakė jis.
Gausybės žinomų moterų klausimų sulaukęs plastikos chirurgas pasidalino bene svarbiausiu patarimu: „Moterys veido odos senėjimo procesus bando atitolinti užpildais ir injekcijomis. Tačiau labai dažnai tokių priemonių padaugina ar peržengia ribą, kai jau net ir plastikos chirurgai tampa bejėgiai.
Todėl toms, kurios rūpinasi savo išvaizda, rekomenduočiau kas keletą metų apsilankyti konsultacijai pas plastikos chirurgą ir su juo pasitarti. Tikras profesionalas tikrai nesiūlys plastinės operacijos jei matys, kad situaciją dar galima kontroliuoti kosmetinėmis priemonėmis“.
Įpročiai
Po vakarėlio Urtė Mikelevičiūtė dalinosi savo grožio ritualų įpročiais: „Mano rutina ir ryte, ir vakare gana panaši: prausiklis, veido drėkiklis, vienas ar du serumai, paakių kremas, guaša masažas (bandau daryti kasdien jau pora metų), kremas. Dažnai naudoju ir kaukes. Šiaip aš esu gana atsakinga veido prižiūrėtoja ir tai yra vienas mano didžiausių malonumų. Juokauja draugai ir artimieji: „Určiukas, vyniukai ir kremukai“.
Goda Alijeva prisipažino, kad žino odos tipą ir pagal tai atsirenka tinkamas priemones jos priežiūrai, tačiau jos grožio ritualų principas „mažiau yra daugiau“, tad su kremais ir kaukėmis ji nepersistengia. „Galiu prisipažinti, kad dekoltė ir kaklas yra mano mažiausiai prižiūrimi. Tad dabar teks daugiau skirti dėmesio jau ne tik veidui“, – šypsojosi Goda.
