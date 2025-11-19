 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Goda Alijeva parodė, kaip atrodo be makiažo: „Galiu prisipažinti“

2025-11-19 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 10:25

Kaune, Ąžuolyno pašonėje įsikūrusiame sveikatos ir grožio centre „Fi Clinica“ rinkosi žinomos Lietuvos moterys. Čia buvo pristatytas Prancūzijos kosmetikos kūrėjų pasididžiavimas, prekės ženklo „Codage Paris“ kosmetika, kurios pagrindinė misija – atkoduoti odos poreikius.

Kaune, Ąžuolyno pašonėje įsikūrusiame sveikatos ir grožio centre „Fi Clinica“ rinkosi žinomos Lietuvos moterys. Čia buvo pristatytas Prancūzijos kosmetikos kūrėjų pasididžiavimas, prekės ženklo „Codage Paris“ kosmetika, kurios pagrindinė misija – atkoduoti odos poreikius.

REKLAMA
1

Pristatyme žinomos Lietuvos moterys pasirodė be makiažo, rašoma pranešime spaudai.

Prancūziškos kosmetikos pristatymas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prancūziškos kosmetikos pristatymas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į grožio vakarą atvyko grupės „Šeškės“ narės Goda Alijeva ir Karina Krysko, TV laidų vedėjos Gerda Žemaitė bei Ilona Juciūtė, verslininkės Kristina Kaikarienė, Gintarė Pietutytė-Stalmokienė, Džiuljeta Rainytė bei Diana Anužė, restoranų konsultantė Urtė Mikelevičiūtė, vizažo specialistė bei trenerė Irma Baltrušaitienė, TV laidų redaktorė Danutė Nicolas, interjero dizainerė Erika Valiukaitė, grožio specialistės Gabrielė Kudirkaitė, Elona Minkevičienė, Neringa Šiaudikienė, Emma Eglė Jočienė.

REKLAMA
REKLAMA

„Ši kosmetika – tai naujiena Lietuvoje. Keliaujantys ją galėjo atrasti prabangiausiose Europos grožio klinikose bei SPA, o nuo šiol ir sveikatos ir grožio centre „Fi clinica“ bei kituose Lietuvos SPA centruose“, – pristatydama prekės ženklą garsioms viešnioms sakė šios kosmetikos ambasadorė kosmetologė Aira Pundzytė-Vaitienkūnienė.

REKLAMA

Kaune vykęs grožio vakaras buvo ne tik proga susipažinti su naujomis kosmetikos priemonėmis, bet ir jas išbandyti. Susirinkusios viešnios turėjo galimybę išgirsti kosmetologės Airos Pundzytės-Vaitienkūnienės įžvalgas apie odos priežiūrą ir jaunystės paslaptis bei ir pačios žingsnis po žingsnio išbandyti „Codage Paris“ veido priežiūros priemones, skirtas naudoti namuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikriausiai jau niekam nėra paslaptis, kad reguliarus kosmetikos priemonių naudojimas, žinojimas, ką po ko tepti ir kaip teisingai atlikti veido savimasažą, gali gerokai atitolinti senėjimo procesus“, – sakė kosmetologė A. Pundzytė-Vaitiekūnienė bei praktiškai pademonstravo, kaip taisyklingai nusivalyti makiažą, paruošti odą serumams ir kremui.

Atviras pasakojimas

Didelio viešnių susidomėjimo sulaukė atviras plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo Justino Grašio pasakojimas apie grožio ir plastinių operacijų santykį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kai pas mane ateina pacientai, aš iškart galiu pasakyti, oda buvo prižiūrėta ar ne. Mano patarimas būtų toks: nusprendėte apsilankyti pas plastikos chirurgą, jam nemeluokite ir viską pasipasakokite apie savo grožio procedūras bei injekcijas.

Operacijos metu mes viską matome, o ir geriau, kai padarius pjūvį, neištinka staigmenos“, – sakė jis.

REKLAMA

Gausybės žinomų moterų klausimų sulaukęs plastikos chirurgas pasidalino bene svarbiausiu patarimu: „Moterys veido odos senėjimo procesus bando atitolinti užpildais ir injekcijomis. Tačiau labai dažnai tokių priemonių padaugina ar peržengia ribą, kai jau net ir plastikos chirurgai tampa bejėgiai.

Todėl toms, kurios rūpinasi savo išvaizda, rekomenduočiau kas keletą metų apsilankyti konsultacijai pas plastikos chirurgą ir su juo pasitarti. Tikras profesionalas tikrai nesiūlys plastinės operacijos jei matys, kad situaciją dar galima kontroliuoti kosmetinėmis priemonėmis“.

REKLAMA

Įpročiai

Po vakarėlio Urtė Mikelevičiūtė dalinosi savo grožio ritualų įpročiais: „Mano rutina ir ryte, ir vakare gana panaši: prausiklis, veido drėkiklis, vienas ar du serumai, paakių kremas, guaša masažas (bandau daryti kasdien jau pora metų), kremas. Dažnai naudoju ir kaukes. Šiaip aš esu gana atsakinga veido prižiūrėtoja ir tai yra vienas mano didžiausių malonumų. Juokauja draugai ir artimieji: „Určiukas, vyniukai ir kremukai“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Goda Alijeva prisipažino, kad žino odos tipą ir pagal tai atsirenka tinkamas priemones jos priežiūrai, tačiau jos grožio ritualų principas „mažiau yra daugiau“, tad su kremais ir kaukėmis ji nepersistengia. „Galiu prisipažinti, kad dekoltė ir kaklas yra mano mažiausiai prižiūrimi. Tad dabar teks daugiau skirti dėmesio jau ne tik veidui“, – šypsojosi Goda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų