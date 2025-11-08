Gerdos Žemaitės namų kieme kilo gaisras: „Nemalonu, šokas“

Šia žinia moteris pasidalijo su savo sekėjais socialinio tinklo istorijoje.
Kilo gaisras
Važiuodama namo G. Žemaitė jau buvo informuota apie kilusį gaisrą pas kaimynus, tačiau atvykus čia, sužinojo, kad užsidegė ir jos namo fasadas.
„Gaunu daug jūsų žinučių, tad negaliu neišlįsti ir truputėlį nepasidalinti. Aišku, buvo ir šokas, ir nemalonu. Tokie dalykai – jų nesuplanuosi, jų nenuspėsi ir jie kartais tiesiog nutinka.
Aš jau esu išgyvenusi vieną gaisrą ir tokį labai labai rimtą. Čia yra tik gėlytės, palyginus, kai prieš tai tikrai netekau visiškai pilnai savo namų. Tai vat. Na, yra taip, kaip yra. Svarbiausia, niekas nenukentėjo. Aišku, reikės atstatinėti fasadą, visą tą sieną, nes viskas degė.
Ten yra tokia apšildinanti medžiaga, viskas po tuo tinku namo išdegė, dėl to ugniagesiai skaldė ir gesino ugnį viduje. Tik laiko klausimas, kada būtų pasiekę stogą.
Ačiū Dievui, kad ugniagesiai ir gaisrinė yra mūsų praktiškai gatvėje ir visos komandos buvo laisvos. Atvažiavo iš karto kelios komandos ir gaisras buvo labai greitai užgesintas, eliminuotas. Tai vat. Aišku, yra žalos padaryta, bet svarbiausia, kad niekas nenukentėjo – kad žmonės nenukentėjo. Viskas yra sutaisoma.
Nemalonu, šokas, tikrai neslėpsiu. Jau važiuodama žinojau, kad dega tvora, bet yra ir kitų aplinkybių. Ačiū Dievui, kad ir kaimynai buvo namie. Viskas buvo pastebėta laiku, ugniagesiai atvyko laiku. Esu labai dėkinga ugnegiasių komandai, kuri viską padarė labai efektyviai, labai greitai ir išgelbėjo mūsų namus“, – socialiniame tinkle pasakojo ji.
