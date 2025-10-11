Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė.
Lina pasakoja, kad vieną naktį į jos ir sugyventinio namus pasibeldė policijos pareigūnai. Ričardą suėmė ir išvežė dėl pateiktų kaltinimų dėl nepilnamečio išžaginimo. Lina yra pasimetusi ir nežino, ką galvoti. Moteris tikina, kad jai policija jokios informacijos nesuteikia būtent dėl to, kad ji nėra oficiali sutuoktinė.
„Aš dėkoju Dievui, kad tokį auksinį vyrą turiu“, – pradeda pasakojimą Lina.
Lemtinga diena prasidėjo kaip visos kitos – abu nuvažiavo į parduotuvę, apsipirko. Vėliau vyras vienas išvažiavo į parką, be savo gyvenimo draugės.
„Jis sako, kad važiuos vakare iki sūnėno, pažiūrėt, ką veikia, gal juos parke pamatys. Vakare, apie 17 valandą išvažiavo. Pasakojo vėliau, kad sutiko savo brolį ir mano draugę. Kažkaip, sako, keistai bendrauti pradėjo brolis. Pasisveikino ir toks lipšnus buvo“, – teigia Lina.
Vyrui mesti kaltinimai – rimti
Tą dieną pora kaip niekur nieko nuėjo miegoti. O jau labai vėlią naktį į duris pradėjo belstis gausios policijos pajėgos. Pareigūnai nedelsiant sulaikė Ričardą ir pareiškė jam įtarimus.
„Man pasakė, kad jis yra sulaikomas už išžaginimą mažamečio vaiko. Aš atsisukau, sakau: palaukit, aš jį pažįstu ligą laiką – jis to negalėjo padaryti, jis nei blogo žodžio nėra pasakęs, – graudinasi Lina ir atskleidžia, kad Ričardas ne kartą savo sūnėnui ir jo draugams parke duodavo pasivažinėti savo elektriniu paspirtuku. – Jis sėdi ant suoliuko, sėmkes lukštena ir tie vaikai važinėja visi.“
Iš pradžių policija sulaikė du vyrus – moters sugyventinį ir jo brolį. Pastarąjį iš areštinės netrukus paleido. Jauna moteris tikina, kad jeigu mylimasis bus apkaltintas nepilnamečio išžaginimu ir dėl to nuteistas, ji jam atleistų: „Aš viskam dėl to žmogaus esu pasiryžusi“.
Linos tėvai atskleidė šokiruojančių detalių
Po pirmojo Gerdos Žemaitės susitikimo su Lina praėjo maždaug mėnuo, Ričardas vis dar areštinėje, tyrimas vis dar vyksta. Per šį laiko tarpą Lina ištekėjo už kalėjime sėdinčio Ričardo. Moteris vis dar tvirtai tiki, kad kaltinimai jos vyrui – tai tik skaudi klaida.
Moteris nuo savo šeimos ilgą laiką slėpė tikrąją tiesą, kur pradingo jos mylimasis. Ji tikėjosi, kad viskas greitai baigsis, tačiau dabar jau žino visi artimieji.
G. Žemaitė su Lina apsilankė jos tėvų namuose. Moters patėvis teigia, kad Ričardas jam pasirodė normalus vyras, o štai motina yra pasiryžusi atskleisti visą skaudžią tiesą apie savo dukrą ir jos vyrą Ričardą. Ji pripažįsta, kad nors jai skaudu, tačiau ji jau seniai susitaikė, jog prarado dukrą. Dukra yra gyva ir gyvena netoli, tačiau mama nenori, kad ji dalyvautų jos ir anūkės gyvenime. Šiuo metu Linos dukra gyvena su močiute ir teisiškai Lina net negali apsilankyti tuose namuose.
„Man Ričardas pasirodė agresyvus. Nes jis bumbėjo, kai jam kažką pasakė“, – apie Linos sutuoktinį pasakoja Linos motina.
Lina savo mamai nusprendė atskleisti dar vieną netikėtą faktą – po to, kai Ričardą uždarė į kalėjimą, Lina patyrė persileidimą. Į šią informaciją mama reaguoja sukrečiančiai: „Ji pastoviai meluoja“.
„Kai tu jį (savo patėvį – tv3.lt) apšikai, kad jis tave prievartavo – nuo to sykio aš negaliu į tave žiūrėti“, – tikina motina.
Kaip baigėsi šis susitikimas, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
