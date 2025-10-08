Palaidojusi 57-erių vyrą Gerdos Žemaitės mama atsivėrė, kur atrado stiprybę: „Pradėjau tai daryti iš sielvarto“

Naujienų portalui tv3.lt Aldona Rekienė atvirai prakalbo, kas paskatino imtis šios veiklos bei atskleidė kainas.
Kurti paskatino vyro netektis
Prieš beveik 10 metų Aldona neteko mylimo vyro Jono. 57-erių vyrą palaužė klastinga liga – inkstų vėžys.
„Visada turėjau menišką gyslelę. Visada kurdavau dovanas artimiesiems, o prieš devynerius metus, kai mirė mano vyras, pradėjau kurti šias gėles. Jas pradėjau kurti iš sielvarto... Pamačiau internete, kad užsienyje gyvenančios moterys gamina tokias gėles, tad nusprendžiau pabandyti ir pati. Pradėjau mokytis – man labai patiko. Nors jau aštuonerius metus tuo užsiimu, vis dar mokausi“, – atviravo pašnekovė.
Paklausus apie kainas, Aldona tik šyptelėjo ir prasitarė, kad jos rankų darbo gėlės kainuoja kur kas mažiau nei kitur – nors darbo į jas įdedama išties daug: „Labai myliu gėles – jos man artimos. Ir būtent gėlių gamyba iš keramikos man „užstrigo“ širdyje, ne statulėlės ar kiti dirbiniai. Man tai tarsi meditacija – ramybės akimirka su savimi. Šis darbas labai kruopštus. Pavyzdžiui, tris bijūnus gaminu apie dvi savaites. Parduodu po vieną gėlę, nes jos nėra pigios. Vienas bijūnas – didelis žiedas, du pumpurai ir dvi lapų šakos – kainuoja 30 eurų. Tai tikrai nėra daug, nes esu mačiusi, kad kitur tokias gėles pardavinėja net po 70 eurų.“
Nors kol kas Lietuvoje tokie dirbiniai dar nėra itin paklausūs, Aldona tiki, kad ateityje susidomėjimas tik didės.
„Dar nelabai daug klientų susilaukiu. Užsienyje daug labiau vertina, todėl daugiau šių gėlių siunčiu į užsienį“, – pasakojo ji.
Dėl gėlių žengs svarbų žingsnį
Aldona pasakojo, kad kiekvienai gėlei reikia skirti daug laiko ir meilės.
„Pirmoji buvo rožė. Ją pasilikau sau. Vėliau pradėjau daryti pakalnutes, o su kiekviena nauja gėle tobulėjau vis labiau. Bijūnus pradėjau gaminti tik vėliau, nes jiems sukurti reikia itin daug darbo. Kiekvienas lapelis formuojamas rankomis – vienam bijūnui jų prireikia net 124. Kiekvienas skirtingas, kiekviena žiedlapio eilė – vis kitokia. Neseniai pirmą kartą pabandžiau padaryti jurginus – ir, mano pačios nuostabai, jie pavyko iš pirmo karto“, – kalbėjo pašnekovė.
Tiesa, norintys įsigyti Aldonos kuriamas gėles turėtų su ja susisiekti per socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą.
„Reikia susisiekti konkrečiai su manimi. Dar neturiu jokio puslapio, dabar vyresnis Gerdos sūnus baigs mokslus ir sukurs savo internetinę parduotuvę ir ten įkels mano gėles“, – teigė ji.
Tiesa, Aldona Marijampolėje turi dėvėtų drabužių parduotuvę, kurios duris planuoja uždaryti kitų metų pavasarį.
„Turiu ir parduotuvę, kurioje prekiauju dėvėtais drabužiais. Ten taip pat pardavinėju ir savo keramikos gėles. Tačiau tą parduotuvę netrukus uždarysiu – jau nebespėju visko aprėpti. Pardavinėti dėvėtus rūbus yra tikrai sunkus darbas. O dar ir gėles noriu kurti… Grįžtu namo penktą valandą vakaro, o tada iki antros nakties dirbu prie gėlių. Man tai jau per sunku – juk esu senjorė. Todėl nusprendžiau, kad kursiu tik gėles. Labai gailiuosi, kad to nepadariau anksčiau. Bet tikrai neliūdžiu dėl sprendimo – jaučiu, kad einu teisingu keliu“, – baigdama pokalbį pasakojo Aldona.
