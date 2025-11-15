Gelminė Glemžaitė-Stonkė suspindo išskirtine elegancija: sunku atitraukti akis

Moteris suspindo elegancija ir prikaustė susirinkusiųjų žvilgsnius.
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (43 nuotr.)
Spindėjo elegancija
G. Glemžaitė-Stonkė atrodė išties išskirtinai: ji vilkėjo blizgančią trumpą suknelę be rankovių. Jos judančios ir scenos šviesose žėrinčios detalės traukė visų akį.
Prie jos ji priderino ryškios koralinės spalvos aukštakulnius smailiu galu.
Plaukus ji buvo susirišusi į aukštą kasą, kuri pabrėžė išraiškingą makiažą.
Kūnas taip pat buvo papuoštas blizgučiais.
Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:
Nominacijos ir nominantai
Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė
Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama
Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox
Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.
Šaltinis:
tv3.lt
