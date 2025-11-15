 
TV3 naujienos > Žmonės

Gelminė Glemžaitė-Stonkė suspindo išskirtine elegancija: sunku atitraukti akis

2025-11-15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 20:04

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. Į jį susirinko būrys žinomų Lietuvos žmonių, stebinančių puošniais įvaizdžiais. Viena jų – renginio vedėja, aktorė Gelminė Glemžaitė-Stonkė.

Moteris suspindo elegancija ir prikaustė susirinkusiųjų žvilgsnius.

„Vaikų mylimiausi 2025" renginio akimirkos
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025" renginio akimirkos

Spindėjo elegancija

G. Glemžaitė-Stonkė atrodė išties išskirtinai: ji vilkėjo blizgančią trumpą suknelę be rankovių. Jos judančios ir scenos šviesose žėrinčios detalės traukė visų akį.

Prie jos ji priderino ryškios koralinės spalvos aukštakulnius smailiu galu.

Plaukus ji buvo susirišusi į aukštą kasą, kuri pabrėžė išraiškingą makiažą.

Kūnas taip pat buvo papuoštas blizgučiais.

Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

Nominacijos ir nominantai

Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan

Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy

Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė

Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas

Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)

Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė

Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė

Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama

Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“

Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox

Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas

Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica

Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.

