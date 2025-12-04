Gedvydo Vainausko buvusios žmonos Liuminatos gyvenime – naujas vingis

Kiek anksčiau „Lietuvos ryto“ žurnalo „Stilius“ vyriausioji redaktorė Liuminata Vainauskienė paliko redaktorės pareigas ir dabar gyvena naujame gyvenimo etape.
Naujas vingis
Moteris tapo Lietuvos Respublikos muitinės Komunikacijos skyriaus vyriausiąja specialiste
Primename, kad Liuminatos Vainauskienės ir Gedvydo Vainausko santuoka buvo nutraukta bendru sutarimu.
Oficialios skyrybos įvyko dar vasario mėnesį.
Šią žinią naujienų portalui tv3.lt patvirtino Liuminata. „Išsiskyrėme bendru sutarimu, gražiai, taikiai. Kad ir kokia būtų to priežastis, aš savo vyrui esu už viską labai dėkinga“, – sakė ji naujienų portalui tv3.lt.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad gandai apie Liuminatos ir Gedvydo santuoką ištikusią krizę nuaidėjo dar 2021-aisiais.
Tiesa, tuomet pora nepanoro žiniasklaidai plačiau komentuoti šio teiginio ar jo patvirtinti, bet užsiminė, kad daug laiko praleidžia atskirai, nes ji su vaiku gyvena Vilniuje, kadangi jis lanko darželį, o Gedvydas tuo metu gyveno Molėtuose.
Vestuvės
Gedvydas Vainauskas ir Liuminata susituokė 2014 m. rugsėjį, Venecijoje. Lygiai toje pačioje vietoje ir tuo pat metu ten tuokėsi ir Holivudo garsenybė George‘as Clooney bei advokatė Amal Alamuddin. Todėl ten tikrai netrūko žurnalistų bei fotografų...
„Buvo slapta, baigėsi tiesioginiu eteriu San Marko aikšteje 3 milijonam Italijos RAI televizijos žiūrovų, interviu AP ir dar velnias žino kiek TV, fotografų ir panašiai. <...>
Kad ir ką kalbėtumėt – mes labai laimingi, kad turim vienas kitą! Linkim visiems gebėti taip mylėti“, – po vestuvių ceremonijos savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė Liuminata.
2019 metų rugpjūčio 28 dieną, Vilniaus gimdymo namuose, pora susilaukė sūnaus, kurį pavadino Augustinu Vainiumi.
