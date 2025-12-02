Edas Sheeranas šokiravo prisipažinimu apie santuoką: „Jaučiu, kad neužtenka“

34-erių kūrėjas papildomose 13-oje dainų atskleidė, kokią žalą jo trejų metų pasaulinis turas „Mathematics“ padarė jo šeimyniniam gyvenimui, rašoma „Page Six“.
Nerimą keliantys žodžiai
Dainoje „Problems“ Sheeranas dainuoja apie pastangas išspręsti problemas jų santykiuose. „Gėlės mūsų sode džiūsta. Kada gi išdžiūvo vanduo? Kas pasakys? Bet jūs norite tiesos, mums nesiseka“, – skamba dainos žodžiai. „Turime problemų ir nežinome, kaip jas išspręsti.“
Savo nerimą keliančius jausmus jis pakartojo ir dainoje „War Game“.
„Kiekvieną dieną jaučiamės nusivylę. Bandome priimti visus pokyčius. Tikrovė to, ką sukūrėme“, – dainuoja jis. „Nėra nieko aukščiau ar žemiau tavęs, tu esi viskas, ko noriu. Bet jaučiu, kad neužtenka vien tik pasiūlyti tau savo meilę.“
„Per plauką nuo išsikraustymo ir judėjimo toliau. Arba mylime vienas kitą, arba esame bepročiai“, – tęsia jis.
Dainoje „Regrets“ Sheeranas kalba apie gailestį dėl to, kad dėl laiko, praleisto ne namuose, jaučiasi apgailestaujantis kaip tėvas, nes negali būti su savo jaunomis dukromis.
„Esi per jauna, kad suprastum, jog tėvelis grįš namo. Kiekvieną kartą, kai išeinu iš namų, galvoji, kad išėjau visam laikui“, – sako jis dainoje. „Spėju, kad tai dėl šimto skambučių „labanaktis“ telefonu. Šis turas, turiu jį pabaigti, bet kodėl gi? Tiek daug praleidau, tikrai turiu tai atitaisyti.“
Pranešimai, kad atlikėjas, kaip teigiama, susituokė su Seaborn, pasirodė 2019 m. vasarį. Pasak „The Sun“, pora susituokė intymioje ceremonijoje, vykusioje jų namuose Safolke, Anglijoje, per Kalėdų šventes.
Sheeranas vėliau patvirtino, kad Seaborn yra jo žmona, tų pačių metų liepą, interviu su Charlemagne tha God, kai kalbėjo apie užuominą apie savo partnerę albume „No. 6 Collaborations Project“.
Sheeranas ir Seaborn pirmą kartą susitiko vaikystėje, o romantiški santykiai tarp jų užsimezgė 2015 metais, rašo „People“.
Pora paskelbė apie sužadėtuves 2018 m. sausį.
„Susiradau sau sužadėtinę prieš pat Naujuosius metus“, – tuo metu Sheeranas paskelbė „Instagram“ tinkle. „Esame labai laimingi ir įsimylėję, ir mūsų katės taip pat patenkintos.“
Vėliau įsimylėjėliai susilaukė dviejų dukrų: Lyros Antarktidos, gimusios 2020 m. rugpjūtį, ir Jupiterio, kurios susilaukė 2022 m. gegužę.
