Garsus reperis Lil Nas X lankosi Lietuvoje

Pasaulinio garso atlikėjas ir reperis Lil Nas X, žinomas dėl hitų „Old Town Road“ ir „Montero (Call Me By Your Name)“, nustebino savo gerbėjus netikėta žinia – jis lankosi Lietuvoje. Atlikėjas į savo „Instagram“ istoriją įkėlė nuotrauką, kurioje matyti vienas iš Vilniaus troleibusų.