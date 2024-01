Reperio Lil Nas X vaizdo klipas sulaukė prieštaringų vertinimų: pažėrė kritikos

Lil Nas X savo sugrįžimo žinutėje skelbia, jog naujoji daina „skirta žmogui, kuris surengė geriausią visų laikų sugrįžimą!“.

Singlo vaizdo klipas sulaukė prieštaringų vertinimų

Maištininko etiketę pelnęs Lil Nas X ir toliau stebina kūrybiniais sprendimais. Naujasis singlas „J Christ“ pasirodė kartu su paties reperio režisuotu vaizdo klipu, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Meksikoje filmuotame vaizdo klipe Lil Nas X nužudo pragaro ugnį ir, pasirinkęs tikėjimo kelią, paskelbia pergalę prieš blogį.

REKLAMA

REKLAMA

Dėl prieštaringai vertinamos žvaigždės rinkodaros socialiniuose tinkluose jau kilo daugybė diskusijų. Į jas įsitraukė tiek Lil Nas X gerbėjai, tiek jo krikščioniškąją estetiką kritikuojantys influenceriai.

REKLAMA

Kai kurie kritikai, įskaitant prieštaringai vertinamą socialinės žiniasklaidos influencerį Andrew Tate'ą, nesutiko su Lil Nas X religiniais motyvais paremta rinkodara. Kitas populiarus influenceris Kai Cenatas, turintis daugiau nei 8 mln. sekėjų, antrino jam.

Lietuvoje naujojo Lil Nas X singlo lauko reklama buvo uždrausta.

Lil Nas X – „J CHRIST“

Viena įtakingiausių naujos kartos asmenybių internete

Kurti įspūdingus ir kartu kontraversiškus vaizdo klipus jau tapo vizitine Lil Nas X kortele. Hito „Montero (Call Me By Your Name)“ vaizdo klipas pateko į istoriją kaip vienas įspūdingiausių jo darbų. O vaizdo klipas singlui „Holiday“ stebino savo sudėtingu išpildymu.

REKLAMA

REKLAMA

Lil Nas X kūrybinė įtaka skverbiasi į visus kultūros lygmenis. Didžiausio populiarumo jis sulaukė įrašęs kūrinį „Old Town Road“ kartu su dainininkės Miley Cyrus tėvu, kantri muzikos atlikėju Billy Ray Cyrus. Ši daina tapo ilgiausiai pirmoje vietoje išsilaikiusiu singlu visoje „Billboard Hot 100“ muzikos topo istorijoje.

Žurnalas „Time“ Lil Nas X paskelbė viena įtakingiausių šios kartos asmenybių internete. Be įspūdingo kiekio „Grammy“ nominacijų, Lil Nas X gavo aštuonias nominacijas „MTV“ vaizdo klipų apdovanojimuose. Tuo tarpu „Vogue“ jį įvertino už išskirtinį stilių, o dainininkė Rihanna Lil Nas X pasirinko savo grožio linijos „Fenty Beauty“ reklaminei kampanijai.