Pristatant vieną iš klausimų, į studiją pasirodymo pristatyti atvyko Vilniaus tango teatro artistai. Šie ne tik stebino studijos svečius, bet ir pakvietė vieną iš kapitonų – M. Stasiulį – prisijungti prie pasirodymo.
Nerimas dėl Stasiulio sveikatos
Su rože burnoje M. Stasiulis laukė vieno iš artistų, kad šis boleadoru dalį rožės nukirstų. A. Žiurauskas neslėpė susirūpinimo – anot jo, M. Stasiuliui gresia pavojus.
„Neteksime vedėjo, matau jau“, – sakė jis.
Nerimo neslėpė ir kiti studijoje esantys žmonės. V. Rumšas, stebėdamas pasirodymą, susigūžė.
Artistas sėkmingai nulaužė rožės žiedą, o M. Stasiulis liko visiškai sveikas. Džiugesio dėl pasisekusio numerio neslėpė ir pats kapitonas: pasirodymui pasibaigus, jis širdingai dėkojo studijos svečiams – Vilniaus tango teatro menininkams.
M. Stasiulo pasirodymo ištrauką galite pamatyti straipsnio viršuje.
Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.
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