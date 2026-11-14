„GalvOK“ filmavimo metu Stasiulį ir Katlerį supykino – vyrai vos neapsivėmė: „O Jėzus Marija“

M. Stasiulis ir Ironvytas pasirinko klausimą, kurio temos pavadinimas buvo „Saldu, saldu“. Atlikėjas pripažino, kad mėgsta saldžius gėrimus, tad užduotis neturėtų būti sunki. Klausimas skambėjo taip: kada saldus gėrimas atrodys dar saldesnis?
Atsakymo variantai buvo:
A. Kai jis bus šiltesnis už kambario temperatūrą;
B. Kai jį gersime iš permatomos taurės;
C. Kai jį gersime per šiaudelį.
Komandos draugai ilgai svarstė, o jiems priėmus sprendimą, teisingo atsakymo pristatyti į studiją atvyko „N2“ komandos narys Ignas. Vyras ne tik išsamiai paaiškino, kodėl vienas iš variantų yra teisingas, bet ir leido dalyviams susipažinti su įvairiomis skonių variacijomis.
Neištvėrė saldumo ir gėrimą išspjovė
Paragavę stiklinės vandens su keliais šaukšteliais cukraus, Ironvytas ir M. Stasiulis sakė, kad saldumas jaučiasi, bet jis nėra labai intensyvus. M. Stasiulis prisipažino, kad šis skonis jam net primena vaikystę:
„Beje, vaikystėje tokį gerdavome“, – sakė jis.
Tačiau paragavęs Igno sumaišyto vandens su saldikliu, M. Stasiulis pasišlykštėjo – vyras pripažino, kad jį net suvimdė.
„O Jėzus Marija! Ta prasme, nelyginamai kartų šlykščiai saldus šitas daiktas. Čia vimdančiai saldu yra“, – kalbėjo M. Stasiulis.
M. Katleris paragavęs taip pat nesusilaikė ir intensyviausio saldiklio bei vandens mišinį tiesiog išspjovė:
„Atsiprašau labai, bet ne...“ – tarė M. Katleris.
Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
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