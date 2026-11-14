Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

„GalvOK“ filmavimo metu Stasiulį ir Katlerį supykino – vyrai vos neapsivėmė: „O Jėzus Marija“

2026-11-14 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

„GalvOK“ studijoje kova užvirė tarp komandų kapitonų Manto Katlerio ir Mindaugo Stasiulio. Laidoje svečiavosi ir buvę projekto „Tautos bukiausias“ dalyviai – reperis, aktorius Vytautas Medineckas-Ironvytas ir dainininkas Gabrielius Vagelis. Filmavimo metu kapitonams ir svečiams teko ragauti neįprasto gėrimo, kuris supykino ne vieną.

„GalvOK“ studijoje kova užvirė tarp komandų kapitonų Manto Katlerio ir Mindaugo Stasiulio. Laidoje svečiavosi ir buvę projekto „Tautos bukiausias“ dalyviai – reperis, aktorius Vytautas Medineckas-Ironvytas ir dainininkas Gabrielius Vagelis. Filmavimo metu kapitonams ir svečiams teko ragauti neįprasto gėrimo, kuris supykino ne vieną.

REKLAMA
0

M. Stasiulis ir Ironvytas pasirinko klausimą, kurio temos pavadinimas buvo „Saldu, saldu“. Atlikėjas pripažino, kad mėgsta saldžius gėrimus, tad užduotis neturėtų būti sunki. Klausimas skambėjo taip: kada saldus gėrimas atrodys dar saldesnis?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakymo variantai buvo:

A. Kai jis bus šiltesnis už kambario temperatūrą;

B. Kai jį gersime iš permatomos taurės;

C. Kai jį gersime per šiaudelį.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „GalvOK“

REKLAMA
REKLAMA

Komandos draugai ilgai svarstė, o jiems priėmus sprendimą, teisingo atsakymo pristatyti į studiją atvyko „N2“ komandos narys Ignas. Vyras ne tik išsamiai paaiškino, kodėl vienas iš variantų yra teisingas, bet ir leido dalyviams susipažinti su įvairiomis skonių variacijomis.

REKLAMA

Neištvėrė saldumo ir gėrimą išspjovė

Paragavę stiklinės vandens su keliais šaukšteliais cukraus, Ironvytas ir M. Stasiulis sakė, kad saldumas jaučiasi, bet jis nėra labai intensyvus. M. Stasiulis prisipažino, kad šis skonis jam net primena vaikystę:

„Beje, vaikystėje tokį gerdavome“, – sakė jis.

Tačiau paragavęs Igno sumaišyto vandens su saldikliu, M. Stasiulis pasišlykštėjo – vyras pripažino, kad jį net suvimdė.

REKLAMA
REKLAMA

„O Jėzus Marija! Ta prasme, nelyginamai kartų šlykščiai saldus šitas daiktas. Čia vimdančiai saldu yra“, – kalbėjo M. Stasiulis.

M. Katleris paragavęs taip pat nesusilaikė ir intensyviausio saldiklio bei vandens mišinį tiesiog išspjovė:

„Atsiprašau labai, bet ne...“ – tarė M. Katleris.

Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.

PRIMENAME, kad sekmadienį 19:30 nepamirškite stebėti projekto „Tautos bukiausias“ finalą!

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „GalvOK“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir tv3.lt! 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Studijoje pasklido toks dvokas, kad norėjosi bėgti: neiškentė net žiūrovai (tv3.lt koliažas)
„GalvOK“ studijoje pasklido toks dvokas, kad norėjosi bėgti: neiškentė net žiūrovai (11)
Grupės „Poliarizuoti stiklai“ lyderis Šarūnas Mačiulis (tv3.lt fotomontažas)
„Poliarizuoti stiklai“ eteryje išdavė tiesą apie rokerių turus: „Nereikia geriau bandyti“ (1)
Linas Adomaitis atskleidė netikėtą savo pomėgį: „Iš karto užsisakau du“ (tv3.lt koliažas)
Laidoje „GalvOK“ – Lino Adomaičio išpažintis: prabilo apie slaptą priklausomybę (6)
Laida „GalvOK“ (tv3.lt koliažas)
Netikėtas posūkis filmavimo metu – dainininkas Radži nebeištvėrė: „Patylėk dabar“ (29)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų