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Likus savaitei iki koncerto prabilo Gabrielius Vagelis: „Nuoširdžiai tikiu...“

2026-11-06 21:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 21:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Likus savaitei iki vieno didžiausių karjeros koncertų „Arena Vilnius“ dainų autorius ir atlikėjas Gabrielius Vagelis sugrįžta su naujiena – daina ir vaizdo klipu „Atokiai“.

Likus savaitei iki vieno didžiausių karjeros koncertų „Arena Vilnius“ dainų autorius ir atlikėjas Gabrielius Vagelis sugrįžta su naujiena – daina ir vaizdo klipu „Atokiai“.

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Pasak paties autoriaus, „Atokiai“ yra tarsi himnas, kad niekas niekada daugiau nebebūtų įskaudintas, rašoma pranešime spaudai.

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabrielius Vagelis

„Meilė yra nuostabus dalykas, bet būna labai liūdna, kai ji baigiasi. O ypatingai liūdna, jei taip nutinka iš vienos pusės. Jeigu tai būna abiejų pusių sprendimas, nieko baisaus, nes nei vienas tokiu atveju nelieka įskaudintas. Tačiau dažniausiai vis tiek tai baigiasi labiau kažkurio vieno žmogaus iniciatyva. Taigi skiriu šią dainą visiems, kuriems buvo skauda, ir linkiu, kad niekada daugiau nebeskaudėtų“, – apie naująją dainą pasakojo G. Vagelis.

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„Atokiai“ atlikėjas sukūrė kartu su prodiuseriu Viktoru Woop, joje gana ryški praeito amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir 10-ojo dešimtmečio pradžios melodingos nostalgiškos popmuzikos dvasia. Kaip sako G. Vagelis, nors jis pats tokios muzikos klauso labai dažnai, tačiau savo paties kūryboje šių spalvų iki šiol dar nebuvo atradęs.

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„Labai smagu ieškoti naujos stilistikos, naujų skambesių, išbandyti kažką naujo. Nuoširdžiai tikiu, kad ši daina tikrai ras savo vietą klausytojų širdyse“, – sakė G. Vagelis.

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Tuo metu vaizdo klipas, kurį atlikėjas su komanda nufilmavo „Atrakcionadoje“, Tauragėje, yra visiška priešprieša dainai – tarsi būdas pakelti sau nuotaiką.

„Kuomet atrodo, kad viskas griūna viduje, bandai kažkaip save užvesti, nestovėti vietoje ir eiti pirmyn. Tiesiog visais įmanomais būdais padaryti taip, kad pasijustum bent šiek tiek geriau, kad ir, pavyzdžiui, ragaudamas laimės spurgytes“, – šypsodamasis kalbėjo G. Vagelis.

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Dainą „Atokiai“ pirmą kartą gyvai bus galima išgirsti jau lapkričio 13 d. Vilniaus arenoje, kur G. Vagelis surengs savo pirmąjį įspūdingą areninį šou „Vagelis. Aikštelė“. O sausio 23 d. antrasis „Aikštelės“ koncertas įvyks Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Visa informacija ir bilietai į koncertus gali būti randami bilietai.lt.

Naujasis G. Vagelio kūrinys „Atokiai“: 

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