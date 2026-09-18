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Gabrielius Vagelis pakeitė įvaizdį: štai kaip atrodo dabar

2026-09-18 13:25 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-18 13:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Koncertams didžiausiose šalies arenose besiruošiantis dainų autorius ir atlikėjas Gabrielius Vagelis šiandien gerbėjams pristato ilgai lauktą naujieną – dainą ir vaizdo klipą „Nubučiuota“. Kai kam gali būti netikėtas ir naujas G. Vagelio įvaizdis – atlikėjas visai neseniai nusirėžė ilgai puoselėtus ilgus plaukus.

Koncertams didžiausiose šalies arenose besiruošiantis dainų autorius ir atlikėjas Gabrielius Vagelis šiandien gerbėjams pristato ilgai lauktą naujieną – dainą ir vaizdo klipą „Nubučiuota“. Kai kam gali būti netikėtas ir naujas G. Vagelio įvaizdis – atlikėjas visai neseniai nusirėžė ilgai puoselėtus ilgus plaukus.

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8

Pasak dainininko, kūrinys „Nubučiuota“ nukelia į svajonių ir iliuzijų pasaulį.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabrielius Vagelis pristato naują kūrinį

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Vagelis dalijasi naujiena

„Ši daina yra apie fantastinį, sapnų pasaulį, kuriame viskas yra taip, kaip tu nori, bet realybė, deja, yra kiek kitokia. Dėl to tu daugiau gyveni sapnuose, nes būtent ten visos tavo svajonės yra realesnės“, – pasakoja G. Vagelis.

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Dainą „Nubučiuota“ G. Vagelis sukūrė kartu su prodiuseriu Viktoru Woop, su kuriuo yra pažįstamas dar nuo vaikystės.

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„Su Viktoru mes pažįstami esame labai seniai, dar nuo choro „Ąžuoliukas“ laikų. Tai vis kažkur prasilenkdavome ir persimesdavome pora žodžių, kad būtų smagu pakurti kartu. Ir vieną dieną susirašėme, susitikome studijoje ir iškart atradome kūrybinį ryšį. O dainos melodija iš tiesų man gimė tvarkantis namuose, atrodo, tiesiog beplaunant indus“, – juokdamasis prisimena G. Vagelis.

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„Nubučiuota“ vaizdo klipas atlikėjo kūryboje yra gana neįprastas, nes jame pagrindinį vaidmenį atlieka ne G. Vagelis, o dviračių trenerė, studijos „Cyclepath“ įkūrėja Gabrielle Cassi.

„Buvo be galo smagu dirbti su tokiais atsidavusiais, kūrybiškais ir linksmais žmonėmis. Kai gavau pasiūlymą prisidėti, ilgai galvoti nereikėjo. Labai mėgstu kūrybiškus projektus, o muzika mano gyvenime užima itin svarbią vietą, todėl buvo dar smagiau tapti šio projekto dalimi. O Gabrieliaus daina man nuoširdžiai labai patiko!“ – apie pasiūlymą tapti pagrindine klipo žvaigžde pasakoja G. Cassi.

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Pasak jos, filmavimo diena tapo viena didele ir ilga treniruote, bet esant galimybei, ji mielai ir vėl tai pakartotų.

„Ypatinga buvo ir tai, kad filmavome mano antruose namuose, „Cyclepath“ studijoje. Erdvėje, į kurią sudėjome be galo daug meilės, darbo ir širdies. Buvo labai gera kūrybiškai išnaudoti mūsų studiją! Kardio tą dieną tikrai buvo per akis, bet mėgavausi kiekviena minute. Viena iš tų dienų, po kurių lieka labai šiltas jausmas ir norisi pasakyti tik viena – kartočiau ir kartočiau“, – sako G. Cassi.

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G. Vagelis taip pat labai džiaugėsi, kad G. Cassi sutiko tapti dainos „Nubučiuota“ veidu.

„Buvo be galo gražu žiūrėti į Gabrielę, labai smagu, kad ji sutiko būti pagrindine klipo aktore. O man tai buvo turbūt mažiausiai laiko užtrukęs filmavimas, kuriame aš pats esu dalyvavęs, tai aš irgi tikrai nesiskundžiu“, – juokėsi dainos autorius.

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Dainą „Nubučiuota“ pirmą kartą gyvai bus galima išgirsti lapkričio 13 d. Vilniaus arenoje, kur G. Vagelis surengs savo pirmąjį įspūdingą areninį šou „Vagelis. Aikštelė“. O sausio 23 d. antrasis „Aikštelės“ koncertas įvyks Kaune, „Žalgirio“ arenoje. Visa informacija ir bilietai į koncertus gali būti randami bilietai.lt.

Naujasis G. Vagelio kūrinys „Nubučiuota“:

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Baisu
Baisu
2026-09-18 13:32
Baisiau nei bunke atrodo
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Jo
Jo
2026-09-18 14:25
Gal išeiginėm eis į gėjų klubą.
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pstraukit
pstraukit
2026-09-18 13:30
išsigimėlį, vemt verčia jo išvaizda
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