Gabrielius Vagelis atskleidė, su kuo iš „Tautos bukiausio“ ir tikroje mokykloje būtų sutaręs geriausiai

Sprendimą dalyvauti projekte Gabrielius pasakoja priėmęs per daug negalvojęs. Visgi dabar jis supranta – galimybė pasiekti projekto pusiaukelę tampa vis realesnė…
O fakto, kad būtent Gabrielius galėtų tapti projekto nugalėtoju, nenuneigė ir jo artimieji: „Tai – tokių projektų klasika. Kai sėdi namie, viskas atrodo labai paprasta, o ir klausimai – elementarūs. Tačiau, kai iš tiesų eini atsakinėti prieš kamerą, kartais kažkas tiesiog užsiblokuoja…“
Įvairūs komentarai G. Vagelio negąsdina – per daugelį metų trunkančią dainininko karjerą storą odą jis jau spėjo užsiauginti.
„Kaip bus, taip bus, o čia svarbiausia mokėti iš savęs pasijuokti. Pasitaiko ir taip, kad dalykai, kuriuos, atrodytų, žino kiekvienas, lemtingą akimirką netikėtai užsimiršta. Pavyzdžiui, kai suklydau sakydamas, kaip rašomas žodis „samanos“. O dar maniau, kad lietuvių kalba man sekasi… Nekaip kol sekasi ir su loginėmis užduotimis, tačiau manau, kad reikia mažiau stresuoti. Svarbiausia – bandyti atsipalaiduoti“, – Gabrielius prisipažįsta išbandantis naujas taktikas.
Kiekvieno sekmadienio pamokos, anot G. Vagelio, identiškai primena tas, kurias dar ne taip seniai teko patirti mokykloje.
„Ir tai netgi truputį nemalonu... Grįžus į mokyklos suolą, užpuola kažkoks stresas. Ką apie tave pagalvos, kaip tu čia pasirodysi? Bet, kaip ir mokykloje, taip ir čia – faina, kad yra įvairiausių, žmonių iš absoliučiai skirtingų sferų – manau, kad dėl to šis projektas ir yra įdomus. Tačiau čia iki
pat kiekvienos pamokos galo niekas nėra aišku. O vėliau laukia nauji egzaminai, kuriuose – ir vėl viskas nuo nulio“, – teigia dainininkas.
Gerai tai, kad klasės draugai – labai puikūs ir nuolat nori vienas kitam padėti. O ypač tuomet, kai kitam atsakymas, rodos, yra ant liežuvio galo. Visgi su kuo Gabrielius labiausiai bendrautų, jei visos A lygio garsenybės iš tiesų būtų lankiusios tą pačią klasę, kaip kadaise jis pats?
„Manau, kad būtume puikiai sutarę su Danu Rapšiu. Taip pat – su Ineta Stasiulyte bei Vytautu Rumšu jaunesniuoju. Tiesą sakant, visi čia surinkti žmonės yra labai faini. Beje, ir patys mokytojai ne viską moka! Tai ir smagiausia – kad nesame visi tobuli. Bet, jeigu būčiau turėjęs tokius mokytojus ir tikroje mokykloje, būčiau be galo patenkintas“, – išduoda jis.
O kaip G. Vageliui seksis šį sekmadienį ir ar jam pavyks projektą palikti, sužinosite jau netrukus.
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