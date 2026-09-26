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Gabrielius Vagelis atskleidė, su kuo iš „Tautos bukiausio“ ir tikroje mokykloje būtų sutaręs geriausiai

2026-09-26 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 12:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 žiniasklaidos grupės šou, kurio niekas nenori laimėti – „Tautos bukiausias“ – įsibėgėja. Labiausiai galvas sukti priverčiantį sekmadienių projektą palieka vis daugiau A lygio garsenybių, o likusiems net ir paprasčiausias klausimas kartais gali pakišti koją. Vienas iš jų – dainininkas Gabrielius Vagelis, kurį mokytojai Mantas Bartuševičius ir Mantas Katleris kone kiekvieną sekmadienį įspėja – planuoti koncertų sekmadieniais jam dar tikrai nevalia!

TV3 žiniasklaidos grupės šou, kurio niekas nenori laimėti – „Tautos bukiausias“ – įsibėgėja. Labiausiai galvas sukti priverčiantį sekmadienių projektą palieka vis daugiau A lygio garsenybių, o likusiems net ir paprasčiausias klausimas kartais gali pakišti koją. Vienas iš jų – dainininkas Gabrielius Vagelis, kurį mokytojai Mantas Bartuševičius ir Mantas Katleris kone kiekvieną sekmadienį įspėja – planuoti koncertų sekmadieniais jam dar tikrai nevalia!

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Sprendimą dalyvauti projekte Gabrielius pasakoja priėmęs per daug negalvojęs. Visgi dabar jis supranta – galimybė pasiekti projekto pusiaukelę tampa vis realesnė…

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabrielius Vagelis

O fakto, kad būtent Gabrielius galėtų tapti projekto nugalėtoju, nenuneigė ir jo artimieji: „Tai – tokių projektų klasika. Kai sėdi namie, viskas atrodo labai paprasta, o ir klausimai – elementarūs. Tačiau, kai iš tiesų eini atsakinėti prieš kamerą, kartais kažkas tiesiog užsiblokuoja…“

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Įvairūs komentarai G. Vagelio negąsdina – per daugelį metų trunkančią dainininko karjerą storą odą jis jau spėjo užsiauginti.

„Kaip bus, taip bus, o čia svarbiausia mokėti iš savęs pasijuokti. Pasitaiko ir taip, kad dalykai, kuriuos, atrodytų, žino kiekvienas, lemtingą akimirką netikėtai užsimiršta. Pavyzdžiui, kai suklydau sakydamas, kaip rašomas žodis „samanos“. O dar maniau, kad lietuvių kalba man sekasi… Nekaip kol sekasi ir su loginėmis užduotimis, tačiau manau, kad reikia mažiau stresuoti. Svarbiausia – bandyti atsipalaiduoti“, – Gabrielius prisipažįsta išbandantis naujas taktikas.

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Kiekvieno sekmadienio pamokos, anot G. Vagelio, identiškai primena tas, kurias dar ne taip seniai teko patirti mokykloje.

„Ir tai netgi truputį nemalonu... Grįžus į mokyklos suolą, užpuola kažkoks stresas. Ką apie tave pagalvos, kaip tu čia pasirodysi? Bet, kaip ir mokykloje, taip ir čia – faina, kad yra įvairiausių, žmonių iš absoliučiai skirtingų sferų – manau, kad dėl to šis projektas ir yra įdomus. Tačiau čia iki

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pat kiekvienos pamokos galo niekas nėra aišku. O vėliau laukia nauji egzaminai, kuriuose – ir vėl viskas nuo nulio“, – teigia dainininkas.

Gerai tai, kad klasės draugai – labai puikūs ir nuolat nori vienas kitam padėti. O ypač tuomet, kai kitam atsakymas, rodos, yra ant liežuvio galo. Visgi su kuo Gabrielius labiausiai bendrautų, jei visos A lygio garsenybės iš tiesų būtų lankiusios tą pačią klasę, kaip kadaise jis pats?

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„Manau, kad būtume puikiai sutarę su Danu Rapšiu. Taip pat – su Ineta Stasiulyte bei Vytautu Rumšu jaunesniuoju. Tiesą sakant, visi čia surinkti žmonės yra labai faini. Beje, ir patys mokytojai ne viską moka! Tai ir smagiausia – kad nesame visi tobuli. Bet, jeigu būčiau turėjęs tokius mokytojus ir tikroje mokykloje, būčiau be galo patenkintas“, – išduoda jis.

O kaip G. Vageliui seksis šį sekmadienį ir ar jam pavyks projektą palikti, sužinosite jau netrukus.

„Tautos bukiausias“ – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!

 

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