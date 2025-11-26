Erica Jennings prabilo apie sulauktą pasiūlymą tapti „naująja Britney Spears“: nuskambėjo ir įspėjimas

Kaip rašoma pranešime spaudai, E. Jennings priduria: „Aš dėvėsiu tai, ką noriu, ir eisiu ten, kur noriu iki pat paskutinės dienos. Jei būčiau klausiusi visų, kurie man sakė, ko negaliu daryti, neturėčiau nei karjeros, nei šeimos, nei gyvenimo, kurį gyvenu. Ši daina – apie laisvę, drąsą ir atsisakymą tilpti į svetimas taisykles.“
Atmeta nuostatą
Singlo pavadinimą „Wrong Side of 25“ grupė parėmė posakiu, kad sulaukus 25-erių žmogus esą jau nebėra jaunas ir jam tam tikri dalykai neva nebetinka. Grupės nariai šią nuostatą atmeta.
„Nors mums jau seniai virš 25, vis tiek einame į koncertus, sportuojame, tūsai vyksta pilnu tempu, toliau gyvename kultūrinį gyvenimą. Norime pasakyti, kad žmonės tikrai neturėtų savęs nurašyti – reikia gyventi taip, kaip jautiesi viduje, o ne pagal skaičius pase“, – sako Wiliux (Vilius Alesius).
Skamp – Wrong side of 25:
„Skamp“ narė Erica Jennings prideda, kad dainos tema jai asmeniškai labai artima. Būdama 23-erių ji sulaukė stambaus pasiūlymo Niujorke tapti „naująja Britney Spears“. Kartu su pasiūlymu nuskambėjo ir įspėjimas – jei šios progos nepriims, atsidurs „netinkamoje 25-erių metų amžiaus pusėje“.
„Tas posakis mane persekiojo daugelį metų. Tai visas nerašytas taisyklių rinkinys, kuriame moterims, ypač muzikoje, numatytos įvairios ribos… Visuomenė bando mus sustatyti į dėžutes. Kodėl aš negaliu būti ir seksuali, ir mama, ir protinga, ir graži; ir mylinti partnerė, ir socialinė aktyvistė? Todėl dainos žodžiuose ir sakoma: „Kas sukūrė taisykles? Aš nežaidžiu žaidimų. Savo kainą sumokėjau ir gėdos ne(be)pažįstu.“ Šiame savo gyvenimo etape niekam nieko neaiškinu ir nebeaiškinsiu.”, – sako Erica.
Jos teigimu, visuomenės ribojimai niekada neturėtų nulemti, kaip žmogus gyvena.
Įsitraukė bičiuliai
Kartu su singlu pasirodo ir vaizdo klipas. Jį nufilmavo ir režisavo Solveiga Serova, kuri pati subūrė ir kūrybinę komandą.
„Klipas – apie gerą laiką geroje kompanijoje. Solveiga pasisiūlė jį nufilmuoti ir galiausiai tapo tiek režisiere, tiek komandos siela“, – pasakoja Wiliux.
Į klipą įsitraukė ir gausi bičiulių kompanija: menininkės Toma Vaškevičiūtė, Ieva Dūdaitė, Eglė Kernagytė ir daugybė draugų, kurie, pasak Ericos, suteikė filmavimui dar daugiau jaukumo ir energijos.
“Daina – apie visus mūsų vaidmenis ir tai, kaip svarbu juos priimti: moters, mamos, mylimosios, kūrėjos. Gyvenimo patirtis, kurią sukaupiame, yra kažkas, kuo turime didžiuotis, o ne slėpti”, – sako Erica.
Singlas „Wrong Side of 25“ nuo šiandien pasiekiamas visose muzikos klausymosi platformose.
