Egipte atostogavusi 53-ejų Julija dėl baseino prižiūrėtojo metė šeimą: to, ką patyrė, nelinkėtų niekam

53-ejų britė Julia Clark dvi savaites atostogavo, kai prie jos netikėtai priėjo vienas iš viešbučio darbuotojų, užmezgė pokalbį ir paprašė jos vardo, kad galėtų ją pakviesti į draugus per „Facebook“.
Grįžusi namo ji gavo darbuotojo prašymą draugauti ir pamėgo kelias jo nuotraukas, įskaitant vieną su vyru, kurį ji vėliau pažinojo kaip Ahmedą.
Jis taip pat nusiuntė jai prašymą draugauti ir jie užmezgė draugystę, kuri peraugo į santykius ir galiausiai privertė ją palikti savo vyrą ir būti su savo naująja meile, rašo mirror.co.uk.
Netikėtai užsimezgusi meilė
Visa tai įvyko dėl pirmojo atsitiktinio susitikimo prie baseino.
„Per tas atostogas 2016 m. viskas pasikeitė, – sakė Julia. – Kai sėdėjau ir stebėjau savo šeimą, prie manęs priėjo viešbučio darbuotojas ir paklausė mano vardo.
Jis norėjo sužinoti, kaip man sekasi, ir paklausė, ar esu prisijungusi prie „Facebook“. Pasakiau jam savo vardą ir pristačiau jį (savo tuometiniam vyrui) Peteriui, kuris buvo ką tik išlipęs iš baseino. Nieko apie tai negalvojau, kol neišvažiavome namo“.
Ji tęsė: „Po kelių dienų iš vyro, su kuriuo susipažinau prie baseino, gavau prašymą draugauti per „Facebook“. Kvietimą priėmiau. Man patiko keli jo įrašai, įskaitant vieną jo nuotrauką su draugais, kurioje pirmą kartą pamačiau Ahmedą.
Kelias dienas nieko nesulaukiau, net pasisveikinimo. Tada jis atsiuntė man žinutę: „Labas. Kaip gyveni?“. Pradėjome kalbėtis 2016 m. spalį, apie mano gyvenimą ir šeimą“.
Ji sakė, kad jautėsi galinti „pasitikėti“ Ahmedu.
„Po keturių savaičių pokalbio Ahmedas, kuriam dabar 35-eri, pasiūlė susiskambinti vaizdo skambučiu. Buvo smagu matyti jo veidą – jis buvo draugiškas ir besišypsantis.
Nuo tada du-tris kartus per savaitę susiskambindavome vaizdo skambučiais ir kasdien viens kitam rašėme žinutes.
Iš pradžių jis buvo tiesiog draugiškas, bet po trijų mėnesių pradėjo sakyti, kad mane įsimylėjo. Po penkių mėnesių pamažu įsiplieskė ir mano jausmai“.
Julia sako, kad tada ji suprato, jog turi priimti sprendimą dėl savo ateities. Ji sakė: „Mano vyras kelis kartus girdėjo, kaip skambinu Ahmedui, ir žinojo, kad jei naktį, kol jis guli lovoje, būnu apačioje, tikriausiai rašau jam žinutes.
Vieną kartą jis rėžė, kad jei noriu naujo gyvenimo, turiu iš čia dingti. Maniau, kad jis buvo teisus. Bandžiau nustoti bendrauti su Ahmedu, bet tiesiog negalėjau“.
2017 m. kovą Julia pradėjo skyrybų procesą, kuris, pasak jos, „buvo liūdnas“, o su Ahmedu pagaliau asmeniškai susitiko 2018 m., kai su draugu užsisakė 12 dienų atostogas Egipte.
Pasak jos, „nesijautė teisinga susitikti su juo, kol buvo ištekėjusi“. Prisimindama pirmąjį poros asmeninį susitikimą, ji sakė, kad jis buvo „labai keistas, bet ji pajuto, kad iš karto atsirado trauka“.
Ji pasakojo, kad jis ir jo draugai pasiėmė ją ir jos draugę iš viešbučio ir nusivedė į kavinę, kur jis Juliai padovanojo papuošalų.
Ji pridūrė: „Tų atostogų metu jis padovanojo man žiedą. Mes buvome ant buto stogo ir jis paklausė: „Ar ištekėsi už manęs?“ Pirma abejojau, bet paskui sutikau. Tačiau žinojau, kad neturėtume skubėti“.
Pasikeitė į blogąją pusę
2020 m. rugsėjį ji persikėlė į Egiptą, kad pradėtų naują gyvenimą su mylimuoju, tačiau viskas pasikeitė į blogąją pusę.
Julia sakė: „2020 m. rugsėjį persikėliau į Egiptą, kad pradėčiau naują gyvenimą. Atsisakiau visko – savo namų, vaikų, šeimos.
Nebuvo lengva, nes mano vaikai buvo mano gyvenimas. Vis dar negaliu patikėti, kad tai padariau. Buvau namų šeimininkė – visada buvau šalia savo vaikų.
Aš vis dar gerai sutariau su savo buvusiuoju Peteriu, todėl papasakojau jam apie savo planus ir jis pasakė, kad nuveš mane į oro uostą. Prieš man išvykstant su mergaitėmis nuėjome pavalgyti – dukros neverkė ir sakė suprantančios, kad man reikia susikurti naują gyvenimą.“
Po 12 dienų Egipte, Julia ir Ahmedas susituokė ambasadoje Kaire, dalyvaujant vertėjui.
„Ahmedas liepė man nedėvėti nieko ypatingo, nes tai nebuvo didelė šventė, todėl aš dėvėjau ilgą baltą suknelę su lapais. Po to vienas jo draugas nuvežė mus į Ahmedo sesers namus, kur ji paruošė mums vestuvinio maisto.
Nuo tada viskas pradėjo garmėti žemyn. Ahmedui nebepatiko laikyti mane už rankos viešumoje ir jis nebenorėjo manęs vestis į kavines.
Naktimis jis išeidavo kelioms valandoms ir palikdavo mane vieną bute, neturinčią supratimo, kur jis yra. Jau ir taip kentėjau nuo nerimo, bet tai jį dar labiau sustiprino.
Po metų dviem mėnesiams grįžau į Angliją aplankyti savo šeimos ir grįždama atgal į Egiptą nusiunčiau Ahmedui žinutę su klausimu, ar mes vėl galėtume gyventi taip, kaip anksčiau. Jis ėmė dažniau mane vestis į pasimatymus ir aš pamaniau, kad jis pasikeitė.
2022 m. vasarį jis nusivedė mane į kavinę, kuri man patiko. Buvo gražu, bet jis greitai mane šokiravo savo žodžiais. Jis man pasakė, kad jam reikia vesti egiptietę, kad galėtų turėti vaikų, nes aš esu vyresnė ir išgyvenau menopauzę. Tai mane palaužė. Negalėjau sėdėti žinodama, kad mano vyras išėjęs susilaukė vaikų su kita moterimi.
Per visus mūsų santykius mes kalbėjome apie antrąsias žmonas, bet jis man sakė, kad jam nereikia jokios kitos ir jis neprieštarauja, kad neturėtų savo vaikų.
Susituokėme pagal islamo teisę ir manęs paklausė, kokias sąlygas norėčiau įtraukti į vedybų sutartį, todėl pasakiau, kad nenoriu, jog jis vestų antrą žmoną. Tačiau Ahmedas turėjo teisę į keturias žmonas, todėl mes raštu įrašėme, kad jei jis norėtų dar vienos žmonos, turėtų gauti mano leidimą, kurio, aišku, aš niekada negalėjau duoti.
Pasakiau jam, kad negaliu juo dalytis. Jis liepė man pamiršti tai, ką pasakė, bet aš negalėjau ir mes nutolome.
Pasitraukiau iš santykių, nes nemačiau juose ateities. Jaučiausi kvailai. Mano buvęs vyras Peteris buvo geras žmogus. Ahmedui atidaviau viską. Daviau jam visą pasaulį. Buvau iššvaistęs šešerius savo gyvenimo metus“.
