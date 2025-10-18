Edgaro Jankausko namuose – dar daugiau džiaugsmo: „Gyvenimas keičiasi“

Kaip paaiškės TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gyvūnų pasaulis“, naują šeimos narį sportininkui padovanojo širdies draugė.
Namuose laksto naujas augintinis
E. Jankausko mylimoji Kamilė nusprendė, kad futbolininkui reikia naujo šeimos nario.
„Draugės sesė buvo išvykusi ilgesniam laikui, tai mes jį vos ne ten gal mėnesį auginom. <…> tai turbūt draugė pamatė tą mano atsakomybę, kad aš rūpinuosi tais augintiniais, ir nusprendė už mane, kad jau laikas suvaržyti mano laisvę“, – laidoje juokaus Edgaras.
Tačiau dėl suvaržytos laisvės ir pasikeitusios gyvenimo rutinos jis nepyksta: „Aš nesigailiu, nes, na, kai yra jau, kaip sakant, gyvūnas, šeimos narys, viskas, jau turi juo rūpintis. Ir gyvenimas keičiasi. Nes turi galvot visų pirma apie jį. Reikia išvesti, jis turi būti prižiūrėtas.“
Pirmą šunį Edgaras turėjo paauglystėje. Tačiau anuomet supratimas apie šunis buvo visai kitoks. Jeigu nusikeltume daugiau nei trisdešimt metų atgal, paaugliai norėjo atrodyti kietai – džinsai, firminis megztinukas ir jei koks bulterjeras šalia, tai esi pats kiečiausias rajone: „Tais laikais buvo jie labai populiarūs ten tokie, matyt, mados klausimas buvo. Bulterjeras buvo, bet labai geras, gero charakterio.“
Paklaustas, kodėl būtent tokia veislė, Edgaras laidoje dalinsis savo įžvalgomis: „Aš manau, buvo gatvės įtaka. Matyt, kažkoks tai buvo kompleksas, kur reikėjo kažkokios jėgos patvirtinti.“
