  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Edas Sheeranas atskleidė, ką žmona privalės padaryti jam mirus: jau susitarė

2025-09-12 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 19:40

Edas Sheeranas savo testamente įtraukė po mirties pasirodysiantį albumą, pavadintą „Eject“, kuris bus išleistas jam mirus.

Edas Sheeranas su žmona (nuotr. soc. tinklų ir SCANPIX)

Edas Sheeranas savo testamente įtraukė po mirties pasirodysiantį albumą, pavadintą „Eject", kuris bus išleistas jam mirus.

0

Jis paprašė žmonos Cherry, kad ji parinktų dar neišleistus kūrinius, kurie turėtų patekti į šį albumą, kai ateis laikas, skelbė dailystar.co.uk.

Prakalbo apie albumą

Šiuo metu Edas planuoja dar keturis albumus.

Edas Sheeranas visus savo geriausius naujus kūrinius saugo albumui „Eject“, kuris bus grojamas jo laidotuvėse.

Šiuo metu pasirodęs „Play“ yra pirmasis naujos serijos albumas, po kurio seks dar keturi leidiniai, o penktasis ir svarbiausias albumas, kaip viliasi Edas, bus išleistas daug vėliau.

Edas atskleidė: „Eject“ yra albumas, įtrauktas į mano testamentą. Jis iš tikrųjų ten įrašytas, o (mano žmona) Cherry galės parinkti dainas jam. Viskas labai rimta – jei man kas nors nutiktų rytoj, jis būtų paruoštas. Mano paskutinis noras yra sukurti albumą iš visų dainų, kurias rašiau nuo 18-os metų, tad kai manęs nebebus – atrinkti dešimt geriausių. Daug kam tai nepatiks, bet mano gerbėjams tai būtų be galo įdomu.“

Tai Edo būdas išlaikyti kontrolę net po mirties – jis jau pasakė Cherry, kurios dainos jam patinka:

„Po mano mirties... Žinote, kaip būna su po mirties išleistais albumais – jie dažnai būna neplanuoti. Aš noriu viską suplanuoti iš anksto.“

