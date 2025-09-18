Donaldas Trumpas dar kartą pažeidė karališkąjį protokolą susitikime su Karoliu III

Kaip teigia „Lad Bible“, tai jau ne pirmas kartas, kai prezidentas suklysta laikydamasis griežtų karališkosios etiketės taisyklių.
Pavėluotas atvykimas ir nepagarbus pasisveikinimas
Trumpas su žmona Melania į Vindzorą atvyko pavėluotai. Pasitikdamas karalių ir karalienę eksprezidentas nesilaikė protokolo – nepalenkė galvos, kaip to reikalauja etiketas, o Melania nepadarė tradicinės reverencijos.
Po paspaustos rankos Trumpas dar kartą peržengė oficialias ribas – jis kelis kartus lietė Karolį III ir princą Williamą. Nors tokie gestai nėra griežtai draudžiami, įprasta, kad svečiai apsiriboja tik rankos paspaudimu.
Karališkųjų ceremonijų stebėtojai pastebėjo, kad Trumpas pakartojo ir seną klaidą – eidamas šalia kareivio, jis nužingsniavo priešais monarchą, palikdamas Karolį III eiti iš paskos. Panaši situacija buvo nutikusi ir per ankstesnę Trumpo viešnagę, kai jis užstojo kelią velionei karalienei Elžbietai II, rašoma „Lad Bible“.
Valstybinės viešnagės programa
Šios dienos darbotvarkėje – iškilmingos ceremonijos, paradai bei valstybiniai pietūs Vindzore. Rugsėjo 18-ąją Trumpas turėtų vykti į „Chequers“ rezidenciją, kur susitiks su Jungtinės Karalystės premjeru Keiru Starmeriu.
Saugumo klausimai šio vizito metu itin svarbūs. Skelbiama, kad kartu su Trumpo komanda keliauja net specialiai paruošta šaldytuvo kapsulė su krauju – tam atvejui, jei eksprezidentui prireiktų skubios medicininės pagalbos.
Protestai ir sąmokslo teorijos
Vizitą lydėjo ir protestai – keturi asmenys buvo sulaikyti už tai, kad ant Vindzoro pilies sienų projektoriais rodė Donaldo Trumpo ir jau mirusio pedofilijos byloje nuteisto Jeffrey Epsteino nuotraukas. Tuo metu socialiniuose tinkluose plito ir vadinamosios „fake Melania“ sąmokslo teorijos – dalis komentatorių ironizavo, jog Trumpo žmona atrodė neįprastai švelni ir dažniau laikėsi vyro už rankos.
