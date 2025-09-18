Baltarusijos teismas skyrė ketverių metų laisvės atėmimo bausmę nepriklausomam žurnalistui

Opozicija ir žmogaus teisių aktyvistai šį nuosprendį pasmerkė kaip dalį nuolatinio susidorojimo su opozicija.
Iharis Iljašas buvo nuteistas dėl „ekstremizmo“ savo straipsniuose ir komentaruose, kuriuose kritikuojama Baltarusijos autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos vyriausybė.
I. Iljašas šiuos kaltinimus atmetė, baigiamojoje kalboje teisme sakydamas, kad „žodžio laisvė nėra nusikaltimas“.
Pasak Baltarusijos žurnalistų asociacijos (BŽA) vadovo Andrejaus Bastuneco, toks nuosprendis rodo, kad Baltarusijos valdžia neketina švelninti savo susidorojimo su nepriklausoma žiniasklaida.
„Iljašo nuosprendis rodo (...) Baltarusija išlieka Europos juodąja skyle ir viena pavojingiausių vietų žurnalistams“, – sakė A. Bastunecas, pažymėdamas, kad I. Iljašas yra vienas iš mažiausiai 27 žurnalistų, šiuo metu kalinamų šioje valstybėje.
„Represijos prieš nepriklausomus žurnalistus yra tarsi besisukančios durys“, – pridūrė jis.
Rugsėjo 11 dieną pagal JAV tarpininkaujant sudarytą susitarimą buvo paleisti 52 politiniai kaliniai, o Vašingtonas panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“. Susitarimas pademonstravo JAV ir Baltarusijos, artimos Rusijos sąjungininkės, kuri daugelį metų buvo tarptautinėje izoliacijoje, suartėjimą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį telefonu kalbėjosi su A. Lukašenka ir netgi užsiminė, kad ateityje gali įvykti jų tiesioginis susitikimas. Tai būtų didelė pergalė A. Lukašenkai, kuris 9,3 mln. gyventojų turinčią Baltarusiją geležiniu kumščiu valdo jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus.
Baltarusijai buvo įvestos Vakarų šalių sankcijos už negailestingą susidorojimą su opozicija ir leidimą panaudoti savo teritoriją Maskvai 2022 metais pradedant puolimą prieš Ukrainą.
A. Lukašenka, kuris yra paleidęs ne vieną politinių kalinių grupę, siekdamas pagerinti ryšius su Vakarų šalimis, antradienį suteikė malonę dar 25 nuteistiesiems, įskaitant disidentus.
Dar vienas šiltėjančių Vašingtono ir Minsko santykių ženklas – JAV karininkai šią savaitę dalyvavo šią savaitę pasibaigusiose bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose „Zapad“, kurių vengė NATO sąjungininkės Europoje.
Pratybos surengtos po praėjusios savaitės Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkiją, kai kurie iš jų atskrido iš Baltarusijos. Vakarų pareigūnai tokį dronų įsibrovimą pasmerkė kaip neapgalvotą provokaciją.
„Režimo represijos tęsiasi nepaisant D. Trumpo prašymų, o vyriausybė į kalėjimą sodina naujus žurnalistus, kad užpildytų ištuštėjusias kameras“, – naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė Lietuvoje gyvenanti baltarusių opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, kuri buvo priversta bėgti iš šalies po 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų.
„Visi tie žurnalistai buvo įkalinti vien už tai, kad atliko savo darbą, ir jie turi būti paleisti“, – pabrėžė ji.
I. Iljašas, kuris yra suimtas nuo 2024 metų spalio, yra vedęs Kaciaryną Bachvalavą, taip pat žurnalistę, kuriai dėl „išdavystės“ skirta aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė. Ji buvo suimta dėl masinių protestų, kilusių po 2020 metų rugpjūtį įvykusių prezidento rinkimų, kuriuos opozicija ir Vakarų šalys laiko suklastotais, nušvietimo.
A. Lukašenkos vyriausybė pradėjo griežtą susidorojimą su demonstrantais. Per represijas buvo sulaikyta daugiau nei 65 tūkst. žmonių, tūkstančius žmonių sumušė policija, o šimtai nepriklausomų žiniasklaidos priemonių ir nevyriausybinių organizacijų buvo uždarytos ir uždraustos. Žymūs opozicijos veikėjai arba pabėgo iš šalies, arba buvo įkalinti.
Žmogaus teisių gynimo grupės „Viasna“ duomenimis, šiuo metu už grotų laikoma 1 168 politinių kalinių, įskaitant grupės įkūrėją ir Nobelio taikos premijos laureatą Alesį Bialiackį.
