Dėl kontrabandinių Baltarusijos balionių lėktuve užstrigęs garsus Lietuvos renginių vedėjas rėžė atvirai: parodė realybę

Apie tai R. Žiogas papasakojo socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Lėktuve praleido 4 valandas
Vienoje laiką leidęs Remigijus pasakojo, kad užstrigo lėktuve, nes buvo uždarytas Vilniaus oro uostas dėl kontrabandinių balionų.
„Labai įdomus jausmas, kai tu kyli ir nežinai, kur nusileisi. Čia kaip loterijoje. Dar nežinau, kokie pasirinkimo variantai, ar bus tik lietuviški, ar bus ir latviški pasirinkimai. Labai norėčiau nusileisti Vilniuje, nes ten mašina ir važiuot į Klaipėdą, bet tinka ir Palanga. Na, įdomu bus. O gal leisimės Kaune arba leisimės Rygoje. Tegyvuoja kontrabanda. Žodžiu, loterijoje pralaimėjome.
Dabar veža. Buvome ant pakylimo tako apie valandą laiko, bet dabar mus gražina atgal į oro uostą. Neišskridome ir nežinia ar išskrisime. Tegyvuoja Baltarusijos balionai“, – kalbėjo jis.
Su savo sekėjais socialiniame tinkle jis taip pas pasidalijo, kad lėktuve teko praleisti ne vieną valandą.
„Jau keturios valandos, kai tiesiog sėdime Vienoje lėktuve ir laukiam, mes neskrendam, mes neišlipam, mūsų neišleidžia, mes tiesiog sėdim ir laukiam, kada baltarusiški balionėliai praskris Vilniuje“, – rodydamas liukso ženklą užbaigė pasakojimą vyras.
Primename, kad kaip pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), oro uosto veikla buvo atnaujinta 0.25 val. Vėliau, lapkričio 24 d., nuo 01.40 val. vėl buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Sprendimą riboti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, būdingos balionams, judančios oro uosto kryptimi.
Oro erdvės ribojimai panaikinti 03.25 val.
Sekmadienį buvo sutrikusi oro uosto veikla
Dėl galimos kontrabandinių balionų grėsmės sekmadienio vakarą beveik penkias su puse valandos sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Kaip pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), oro uosto veikla atnaujinta 0.25 val.
Anksčiau skelbta, kad veiklos apribojimai tęsis iki 1.30 val., tačiau šis laikotarpis sutrumpintas.
Kaip anksčiau skelbė NKVC, oro uosto darbą nutarta laikinai sustabdyti 18.55 val. Anot Vilniaus oro uosto, sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Vilniaus oro uostas informuoja, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabsdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.
