Bradu Pittu apsimetę sukčiai iš moters išviliojo stulbinančią sumą: pasitelkė itin populiarią priemonę

Šveicarijos pensininkė, kuri manė, kad palaiko romantiškus santykius su Bradu Pittu, buvo apgauta. Sukčiai iš jos išviliojo 90 000 svarų sterlingų (102 660 Eur), o ji netgi nuskrido į Jungtines Valstijas, kur tris savaites praleido viena viešbučio kambaryje, laukdama jo pasirodymo, rašoma „Daily Mail“.
Moteris, prisistačiusi Patricia vardu, teigė, kad kelis mėnesius buvo įsitikinusi, jog įsimylėjo tikrąjį Bradą Pittą. Vietoj to, į ją taikėsi internetinis sukčius, kuris apsimetė Amerikos žvaigžde ir iššvaistė jos santaupas.
Žinutė iš „vadybininko“
Patricia teigė, kad viskas prasidėjo 2024 m. gegužę, kai ji sekė Holivudo žvaigždės „Instagram“ puslapį ir gavo žinutę iš asmens, kuris prisistatė esąs jo vadybininkas. Asmuo paklausė, ar ji sutiktų tiesiogiai pasikalbėti su aktoriumi, į ką ji atsakė teigiamai. Ji prisiminė: „Pradėjome normaliai bendrauti, kaip du žmonės, susitikę, labai švelniai.“ Laikui bėgant, jų žinutės darėsi vis dažnesnės, o galiausiai vyras prisipažino jai mylintis.
Laidoje „Mise Au Point“ ji paaiškino: „Jis manęs daug klausia apie tai, ką jaučiu, kaip man patinka dalykai, kaip aš matau gyvenimą, o tada vieną dieną priverčia mane suprasti, kad yra mane įsimylėjęs.“
Sukčius taip pat prašė jos nuslėpti jų tariamą romaną. Jis siuntė meilias žinutes, įskaitant vieną, kurioje buvo rašoma: „Mano meile, tu esi mano viskas dabar ir amžinai.“
Patricia sakė, kad leido sau tuo patikėti, sakydama: „Tai tikri besivystantys santykiai, todėl leidžiu sau pasinerti į šį meilės jausmą.“
Susitikimo detalės
Apgaulė paaštrėjo, kai jie aptarė susitikimą. Netikras Bradas Pittas pareiškė, kad jam reikia pinigų, kad susitikimas būtų įmanomas, rašydamas: „Brangioji, mano vadyba prašo 50 000 dolerių (maždaug 43 tūkst. Eur).“ Jis jai pasakė, kad tai standartinis mokestis visiems, norintiems praleisti su juo laiką.
Iš pradžių ji atsisakė, bet paskui įtikino save, kad tai gali būti teisėta. Ji paaiškino: „Pagalvojau sau: „Na, galbūt jie tiesiog taip elgiasi... Niekada anksčiau nebuvau bendravusi su aktoriumi.“ Ji atsiuntė trisdešimt tūkstančių dolerių, o paskui dar dvidešimt tūkstančių.
Kai tikrasis Bradas Pittas vėliau tą vasarą pasirodė Venecijos kino festivalyje, Patricia vylėsi, kad jos svajonė pagaliau išsipildys.
Ji susikrovė nedidelį krepšį, laukdama nurodymų prisijungti prie jo, bet jis jai taip ir nepaskambino. Vietoj to, jis atsiuntė gėlių ir žinutę, kurioje buvo parašyta: „Aš tave labai myliu, mažute. Nekantrauju praleisti su tavimi likusį gyvenimą.“
Po pirmųjų mokėjimų jai darėsi vis sunkiau pasitraukti. Sukčius pareikalavo dešimties tūkstančių dolerių už tariamas medicinines išlaidas, o paskui dar dešimties tūkstančių. Patricia sakė, kad ją apėmė stresas, bet ji toliau mokėjo, nes tikėjo, kad jis ją myli.
Tris savaites praleido viešbutyje
Tada jai buvo pasiūlyta susitikti su juo Jungtinėse Valstijose. Patricia užsisakė skrydį į Los Andželą, įsitikinusi, kad pagaliau susitiks su savo partneriu. Tačiau galiausiai ji tris savaites praleido viešbutyje, laukdama viena gerdama kokteilius. Ji jo taip ir nesutiko ir galiausiai išsiuntė papildomus 20 000 (Maždaug 17 tūkst. Eur) dolerių prieš grįždama namo.
Grįžusi į Šveicariją, ji aptiko istoriją apie prancūzę, kuri prarado 830 000 eurų dėl kito Brado Pitto imitatoriaus. Patricia teigė, kad tik tada, pamačiusi jų istorijų panašumus, suprato tiesą.
Kreipėsi į policiją
Galiausiai ji kreipėsi į policiją ir pateikė oficialų skundą. Ji sakė: „Kai atvykau ir pasakiau: „Manau, kad buvau apgauta“, net negalėjau ištarti Brado Pitto vardo.“
Paklausta, kiek pinigų prarado, ji policininkams pasakė, kad atidave „beveik 100 000 frankų (108 tūkst. Eur) “.Nors dabar ji bando atkurti savo gyvenimą, ji teigė, kad emocinė žala buvo didelė. Ji sakė: „Jaučiu neapsakomą gėdą. Žinau, kad beveik metus gyvenau santykiuose, kurių nebuvo.“ Klausiate savęs: „Kaip manimi galėjo būti taip pasinaudota?“
Netikros nuotraukos
Prancūzijoje interjero dizainerė Anne taip pat buvo apgauta, kad anksčiau šiais metais ji palaiko santykius su didžiojo ekrano superžvaigžde.
Patricia susidūrė su Anne istorija, kuri pradėjo gauti netikras Holivudo žvaigždės nuotraukas ligoninės lovoje, kurioje ji teigia serganti inkstų vėžiu.
Vienoje iš interjero dizainerei atsiųstų nuotraukų ant popieriaus lapo, laikomo prieš kamerą, užrašyta „Aš tave myliu, Anne“.
Kitoje Anne atsiųstoje nuotraukoje matyti, kaip gydytojai apžiūri dirbtinio intelekto sugeneruotą žvaigždės vaizdą.
Sukčius panaudojo netikrą socialinės žiniasklaidos puslapį ir dirbtinio intelekto sugeneruotus vaizdus, kad įtikintų moterį manyti, jog Pittui reikia pinigų inkstų vėžio gydymui.
Pirmiausia jai atsiuntė žinutę kažkas, prisistatantis aktoriaus motina Jane Etta Pitt, sakydamas, kad ji yra tinkama moteris jos sūnui. Tada ji pradėjo gauti žinutes iš dirbtinio intelekto sukurto aktoriaus imitacijos. Tuo metu Anne skyrėsi su savo buvusiu multimilijonieriumi vyru.
Kalbėdama Prancūzijos televizijos laidoje „Sept à Huit“, ji papasakojo, kaip sukčius prisipažino jai mylintis ir netgi paprašė jos tekėti už jo. Jis pradėjo siųsti jai prabangius daiktus, bet privertė ją sumokėti už muitinės mokesčius. Už vieną daiktą jai teko sumokėti 9000 eurų.
Ji taip pat gavo dirbtinio intelekto nuotraukas, kuriose žvaigždė guli ligoninės lovoje. Vienoje iš jų apsimetėlis laiko popieriaus lapą su užrašu „Aš tave myliu, Anne“. Kitame matyti, kaip jį apžiūri gydytojai ligoninės lovoje.
Sukčius netgi išsiuntė netikrą gydytojo el. laišką, kuriame paaiškinama, kad aktorius kovoja už savo gyvybę.
Kai Pittas praėjusią vasarą buvo nufotografuotas su savo partnere Inès de Ramon, Anne suprato, kad visą laiką buvo apgauta.
Ji sakė: „Aš savęs klausiu, kodėl jie pasirinko mane, kad daryčiau tokią žalą.“ Niekada niekam nepakenkiau. Šie žmonės nusipelno pragaro.“
Tobulėjant dirbtinio intelekto technologijoms, pasirodė keletas pranešimų apie žmones, kuriuos apgavo sukčiai, naudodami netikrus viešų asmenų atvaizdus.
