Lietuvos kelininkai ruošiasi pergudrauti žiemą – tam naudos dirbtinį intelektą

Žemaitijoje jau šį rudenį buvo snieguoti keliai. Žiema atkeliauja pamažu. Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti bendrovė sako, šiemet dėl sniego ir blogų eismo sąlygų skundų dar negavusi – o štai vien pirmą snieguotą dieną dirbo 70 barstytuvų.
„Sąlygos buvo sudėtingos, mes dirbome, negirdėjome nusiskundimų, kad kažkur nepravažiuojama, slidu, ar neatitinka nustatyto standarto“, – kalba „Kelių priežiūros“ generalinis direktorius Audrius Vaitkus.
Kol kas kituose miestuose vairuotojams vargas tik dėl apšalusių langų. Kai kuriems teko net šiek tiek pagramdyti langus.
„Jei keliausime žemesniais priežiūros lygiais, tai pravartu būti atsargiems“, – perspėja „Kelių priežiūros“ Priežiūros veiklos vadovas Karolis Sakalauskas.
Vieni džiaugėsi, kiti dar neskuba
O susisiekimo ministras šaltajam sezonui dar net neįsibėgėjus jau skuba džiūgauti.
„Mitas, kad žiema užklumpa kelininkus netikėtai, aš manau, kad tikrai išsklaidytas. Bet žinote, pas mus 3 milijonai kelininkų ir krepšinio trenerių“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Vairuotojai tikina, kad nereikia girti dienos be vakaro:
„Šneka daug. Atlieka savo darbą, bet nebūna laiku.“
„Neužklups neužklups, jau vakar buvo druskos pribarstyta visur, rūpinasi kauniečiai kaip priguli.“
„Visada būdavo, užklupdavo netikėtai. – Sakote, ir šiemet taip bus? – Bus. – O gal pasistengs jau šiemet? – Ne.“
„Tegu daugiau dirba, mažiau miega.“
Išbandys kelių sąlygų sekimo naujovę
Kelininkai žiemos klastą bandys įveikti pasitelkę dirbtinį intelektą – tikisi pergudrauti žiemą.
„Iš vaizdo kamerų, iš sinoptikų prognozės ir iš kelių oro sąlygų stotelių sukeliauja visa informacija, apdirbama dirbtinio intelekto pagal algoritmus ir gauname prognozę labai tikslią po 4 valandų, kokia bus būklė valstybinės reikšmės kelyje. Atitinkamai mes išvažiuojame prieš reiškinį, kad būtų slidumas suvaldytas“, – aiškina A. Vaitkus.
Dangoje įrengti specialūs davikliai jau leidžia stebėti per trečdalį įmonės žinioje esančių kelių – 6 tūkst. kilometrų iš 21 tūkst. Pasak „Kelių priežiūros“ generalinio direktoriaus, davikliai fiksuoja dangos temperatūrą, aplinkos temperatūrą, kritulių kiekį ir dar daugiau.
Sandėliai jau pilni ir druskos – apie 60 tūkst. tonų, tiek reikia švelniai žiemai. Jau išbarstė apie 3 tūkst. tonų. Kaina penktadaliu mažesnė nei prieš penkmetį, druskos esą nepritrūks – atsargos nuolat pildomos, atvežamos iš užsienio, o ir modernesnė technika ją naudoja tikslingiau.
„Nupirkti nauji barstytuvai, kurie preciziškiau gali išberti nustatytą kiekį, nes, pvz., kaip šiandien užtenka 10 gramų į kvadratinį metrą“, – sako A. Vaitkus.
Pasiteisina ir druskos tirpalų naudojimas. O žiemą valstybinių kelių priežiūrai nuo barstymo iki probleminių vietų tvarkymo įmonė išleidžia apie 50 mln. eurų.
