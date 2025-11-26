Lietuvoje sukčiai įgavo neregėtą įžūlumą: policija siunčia svarbią žinią visiems

Plačiau apie šią sukčių aferą bendruomenės pareigūnai dalijosi socialiniame tinkle „Facebook“.
Įspėja apie įžūlią sukčių aferą
Kaip nurodoma pasidalintame įraše, paskambinę ir kalbėdami apie neva pakeistas sutartis sukčiai spaudžia, skubina.
Dar vienas ženklas, kad tai sukčiai – kalbama arba rusiškai, arba nesuprantama lietuvių kalba. Būkite budrūs, nieko netvirtinkite ir neapsigaukite.
„Dėmesio!
Sukčiai tampa vis įžūlesni – skambina, spaudžia ir bando įbrukti „pakeistas sutartis“.
Jei kalba rusiškai ar nesuprantama lietuvių kalba, o pokalbis pilnas skubos – tai aiškus signalas, kad bandoma apgauti!
Nekalbėk. Nepatvirtink. Neapsigauk.
Vienas mygtukas – ir pokalbis baigtas“, – rašoma Vilnaius apskrities policijos bendruomenės pareigūnų įraše.
Vizuale pateikiamas ir dar vienas naudingas ir svarbus patarimas – kuo greičiau užbaigti pokalbį vos vienu mygtuko paspaudimu.
„Sukčiai negali apgauti to, kuris nebeklauso“, – nurodoma vizuale.
Ką svarbu žinoti susidūrus su sukčiais?
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, sukčių auka gali tapti kiekvienas – dėl to svarbu žinoti, kokių klaidų nedaryti ir kokių veiksmų imtis susidūrus su sukčiais.
Anksčiau su naujienų portalu tv3.lt Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė pasidalijo svarbiausiais patarimais:
- neskubėti ir nevykdyti sukčių nurodymų;
- nespausti siųstų nuorodų ir nevesti asmeninių duomenų;
- įvertinti, ar pateikiamos faktinės aplinkybės yra realios, o jei kyla nors menkiausia abejonė, padėti ragelį ir kreiptis oficialiu įstaigos kontaktu. Nepanikuoti ir nepriimti skubotų sprendimų;
- tikrinti informaciją – atsižvelgiant į situaciją, susisiekti su paminėtu asmeniu, institucija ar organizacija žinomais oficialiais kontaktais ar savo paskyrose (pavyzdžiui, bankai, Registrų centras, siuntų tarnybų, Sodra, Mano VMI ir t. t.);
- prisiminti, jog valstybės institucijos, bankai, siuntų bendrovės ir pan. neprašo asmens ir interneto banko duomenų, o policijos pareigūnai neskambina vaizdo skambučiu („Viber“, „Whatsapp“ ar kt. programėle);
- svarbu žinoti, kad nėra skambučio sujungimo (perjungimo) galimybės tarp įstaigų.
