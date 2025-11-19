Aurimas Mockus pranešė skaudžią žinią: mirė jo kelionės įkvėpėjas

Apie netektį socialiniuose tinkluose pranešė lietuvis ekstremalių kelionių entuziastas Aurimas Mockus.
Jautri žinutė
Aurimas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jautria žinute, kurioje prisiminė Karlį ir jo įtaką savo pačio kelionių planams:
„Šiandien mane pasiekė liūdna žinia.Iš šio pasaulio išėjo vienas iš mano kelionės irkline valtimi per Ramųjį vandenyną įkvėpėjų, žmogus, kuris pasitelkęs tik savo fizinę jėgą sugebėjo apkeliauti visą pasaulį – Kārlis Krustojums. Ačiū jam už įkvėpimą ir iki pasimatymo ten, iš kur keliautojai niekada nebesugrįžta…“
Prieš metus apie jį rašė su didžiule pagarba
Tai ne pirmas kartas, kai keliautojas viešai kalbėjo apie Karlį. Prieš metus, ruošdamasis savo kelionei per Ramųjį vandenyną, Aurimas taip pat dalijosi susižavėjimu.
„Aš dar tik ruošiuosi, o šis žmogus tai jau padarė! Kārlis Krustojums – nutrūktgalvis keliautojas iš Latvijos, kuris su šia valtele įveikė didžiausius pasaulio vandenynus, pakeliui lankydamas salas, o kontinentus keliavo dviračiu bei ratukinėmis pačiūžomis.“
Jis prisiminė ir jų susitikimą Rygoje:
„Turėjau garbės kelias valandas praleisti kartu su juo ir išgirsti jo patirtis. Pasak Karlio, tiek valtį, tiek save kelionei paruošiau tinkamai, o jis linkėjo tik gerų įspūdžių. Pažadėjom, kad šis susitikimas nebus paskutinis ir kad mūsų keliautojų draugystė truks dar ilgus metus.“
