 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aurimas Mockus pranešė skaudžią žinią: mirė jo kelionės įkvėpėjas

2025-11-19 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 11:25

Keliautojų bendruomenę pasiekė skaudi žinia – mirė latvis Kārlis Krustojums, žmogus, kuris vien savo fizine jėga aplankė pasaulį, įveikė didžiausius vandenynus ir tapo daugelio nuotykių ieškotojų įkvėpimu.

Aurimui Mockui netektis (nuotr. asm. albumo / 123rf.com)
19

Keliautojų bendruomenę pasiekė skaudi žinia – mirė latvis Kārlis Krustojums, žmogus, kuris vien savo fizine jėga aplankė pasaulį, įveikė didžiausius vandenynus ir tapo daugelio nuotykių ieškotojų įkvėpimu.

REKLAMA
2

Apie netektį socialiniuose tinkluose pranešė lietuvis ekstremalių kelionių entuziastas Aurimas Mockus.

Aurimo Mockaus asmeninis archyvas
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aurimo Mockaus asmeninis archyvas

Jautri žinutė

Aurimas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jautria žinute, kurioje prisiminė Karlį ir jo įtaką savo pačio kelionių planams:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien mane pasiekė liūdna žinia.Iš šio pasaulio išėjo vienas iš mano kelionės irkline valtimi per Ramųjį vandenyną įkvėpėjų, žmogus, kuris pasitelkęs tik savo fizinę jėgą sugebėjo apkeliauti visą pasaulį – Kārlis Krustojums. Ačiū jam už įkvėpimą ir iki pasimatymo ten, iš kur keliautojai niekada nebesugrįžta…“

REKLAMA
REKLAMA

Prieš metus apie jį rašė su didžiule pagarba

Tai ne pirmas kartas, kai keliautojas viešai kalbėjo apie Karlį. Prieš metus, ruošdamasis savo kelionei per Ramųjį vandenyną, Aurimas taip pat dalijosi susižavėjimu.

REKLAMA

„Aš dar tik ruošiuosi, o šis žmogus tai jau padarė! Kārlis Krustojums – nutrūktgalvis keliautojas iš Latvijos, kuris su šia valtele įveikė didžiausius pasaulio vandenynus, pakeliui lankydamas salas, o kontinentus keliavo dviračiu bei ratukinėmis pačiūžomis.“

Jis prisiminė ir jų susitikimą Rygoje:

„Turėjau garbės kelias valandas praleisti kartu su juo ir išgirsti jo patirtis. Pasak Karlio, tiek valtį, tiek save kelionei paruošiau tinkamai, o jis linkėjo tik gerų įspūdžių. Pažadėjom, kad šis susitikimas nebus paskutinis ir kad mūsų keliautojų draugystė truks dar ilgus metus.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų