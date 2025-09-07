Koks bus Aurimo Mockaus „Kuršio“ likimas? Keliautojas sako: „Buvau sulaukęs susidomėjimo iš privataus kolekcionieriaus“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Keliautojas Aurimas Mockus emocijų neišduodančiu veidu remontuoja didžiausio savo gyvenimo nuotykio bendrakeleivę – per beveik 139 dienas Ramųjį vandenyną jam įveikti padėjusią valtį „Kuršis“. Laivas pagaliau pasiekė Lietuvą.
„Žiūriu į savo odą, žiūriu – šiurpuliukai laksto. Sunku kažkam, turbūt, būtų labiau išgyventi nei man pačiam visą tą istoriją“, – dalinasi keliautojas.
Pernai gegužę Aurimas pristatė visuomenei visiškai naują ir paruoštą įspūdingai kelionei „Kuršį“. Tiek tada, tiek pernai spalį Aurimui atsišvartuojant nuo Kalifornijos krantų, niekas, turbūt, negalvojo, kad valtis grįš į Lietuvą tokios blogos būklės. Keliautojas įveikė Ramųjį vandenyną, tačiau jau prie pat tikslo – Australijos krantų papuolė į milžinišką audrą. Valtį su visu Aurimu bangos mėtė kelias paras.
Iš baltos į pilką gulbę
Keliautojas rodo į vidines baltas valties lubas ir sienas, kur padaryti įlinkimai ir dėmės: „su galva išdaužiau, viskas su kūnu išdaužyta“.
Aurimas prisimena tas kelias sunkias audros paras ir atsigulęs parodo, kaip laikėsi rankomis ir atremtomis kojomis. Vienoje sienos pusėje tinkleliai su raudonais diržais, kitoje – techniniai mygtukai ir įvairūs herbai bei simboliai.
Kaire koja A. Mockus įsiremia į viršutinę sienos dalį netoli lubų, o su dešine ranka griebiasi raudono diržo prie valties priekio, vis tiesdamas vieną ar kitą galūnę kitur: „Va šitaip aš gulėdavau. <...> Nes kai mane verčia per tą pusę, aš galėdavau su rankom susistabdyti. Tai va, čia tie diržai mano buvo. Čia tik dalis diržų.“
Bangų vartomas, pasvirusiame ant šono „Kuršyje“ Aurimas pylė į vidinę patalpą besiveržiantį vandenį. O tam reikėdavo diržus atsisegti.
„Prasidarau liuką, išpilu viską, vėl prisisemiu, vėl išpilu. Ir taip darbuojuos kas valandą laiko. Bet per tą laiką kala banga ir tu su visuo tuo kibiru…“ – tarpduryje sėdintis keliautojas mostais rodo vertimasi į vidų.
Gelbėjimo operacijos Australijos pakrantėje
Sužeistą Aurimą išgelbėjo australų tarnybos, tačiau „Kuršis“ liko dreifuoti, kol po kiek laiko jį pastebėjo banglentininkai, o vietos gyventoja Liz jį ištraukė, išpumpavo vandenį, aplopė ir jūriniame konteineryje išsiuntė į Lietuvą.
„Aišku, labai dėkingas. Dar kai lipau į „Kuršį“ nusifilmavau video, nusiunčiau jai dar asmeninę padėką, kad pagaliau „Kuršis“ namuose. Ji irgi labai apsidžiaugė“, – su šypsena prisimena valties gelbėtoją jis.
Dabartinė „Kuršio“ būklė prasta. Keliautojas pasakoja kokią žalą valtis patyrė. Nutrūkinėjo pusketvirtos tonos išlaikyti galinčios virvės, skilo sienos, nulūžo vairas.
„Anglies pluoštas, faniera iš vidaus, aš tai sakau, aš neįsivaizduoju, kai čia turėjo nulaužti. Protu nesuvokiama. Viskas matosi, vairą daužė, vairas atlaikė, bet sulindo varžtas. Nes pats vairas buvo čia va, tokio dydžio“, – sako keliautojas, rodydamas į tuščią, vidutinės dėžės formos vietą.
Kas laukia „Kuršio“ dabar, Aurimas vis dar svarsto: „galbūt kažkam pasirodys „Kuršis“ kaip simbolis, aš šneku, galbūt, daugiau pačiam miestui ar Jūrų muziejuj, ar kažkokiam muziejuj. Nes kol kas buvau sulaukęs susidomėjimo iš privataus kolekcionieriaus.“
