Archyviniame kadre – garsi Lietuvos moteris: ar atpažįstate, kas ji?

Laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ parodytas kadras daugeliui tapo tikra mįsle. Laidos dalyviai iš pradžių nesitikėjo, kad šiame kadre įamžinta gerai žinoma moteris.
Archyviniame kadre – garsi Lietuvos moteris
Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžinta režisierė ir prodiuserė Dalia Ibelhauptaitė.
D. Ibelhauptaitė gimė 1967 m. gegužės 4 d. Vilniuje. Jau penkiolikos metų ji pradėjo režisuoti, suburdama Jaunimo teatro trupę Lietuvoje. 1985 m. tapo Vilniaus valstybinio teatro režisieriaus asistente.
1990 m. baigė režisūros studijas A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, kur mokėsi pas garsų režisierių Marką Zacharovą. Nuo 1991 m. gyvena Londone, kur tęsia savo karjerą kaip režisierė ir prodiuserė.
Per savo karjerą D. Ibelhauptaitė režisavo daugybę dramos spektaklių ir operų įvairiuose Londono teatruose, taip pat vedė aktorių meistriškumo seminarus Karališkajame nacionaliniame teatre ir Nacionalinėje operos studijoje Londone. Ji taip pat dirbo su aktoriais ir režisieriais Olandijoje, Kinijoje, Izraelyje ir JAV.
2006 m. kartu su maestro Gintaru Rinkevičiumi ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru įkūrė nepriklausomą operos trupę „Bohemiečiai“, kuri 2012 m. tapo Vilniaus miesto opera. D. Ibelhauptaitė yra šios trupės meno vadovė ir pagrindinė režisierė.
2011 m. Lietuvos Respublikos prezidentė apdovanojo D. Ibelhauptaitę ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, įvertindama jos indėlį į Lietuvos kultūrą. 2021 m. jai buvo įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija.
Asmeniniame gyvenime D. Ibelhauptaitė yra ištekėjusi už britų aktoriaus ir režisieriaus Dexterio Fletcherio. Pora susituokė 1997 m. Londone.
