Archyviniame kadre – buvęs Lietuvos krepšininkas kartu su broliu: ar atpažįstate, kas jis?

Archyvinis kadras dvelkia vasaros šiluma, o jame – du berniukai, besišypsantys plačiai tarp geltonų pienių žiedų. Šiuo kadru su portalo tv3.lt skaitytojais leido pasidalinti ir jame užfiksuotas vyras.
Ar atpažįstate, kas šie vaikinai?
Žinomas vyras
Archyviniame kadre – šiandien puikiai visiems žinomas buvęs Lietuvos krepšininkas ir turinio kūrėjas. Tai Edvinas Šeškus.
Šiuo metu vyras didžiąją laiko dalį skiria savo šeimai – žmonai Daliai Belickaitei ir dukrytėms Atėnei ir Mėjai.
„Čia šiaip nuopelnai mano žmonai – tikrai daug padeda, leidžia, ir mano mamai, nes dažnai atvažiuoja iš Prienų į Vilnių, padeda. Didžiausias ačiū mano žmonai ir mano mamai, kad galiu viską išbandyti ir spėti“, – sakė E. Šeškus.
Kiek anksčiau, kalbėdamas apie nelengvą sprendimą sustabdyti krepšinio karjerą, jis papasakojo, kad prie to privedė keli dalykai.
„Viskas susidėjo: buvau truputį pavargęs nuo krepšinio, o dar gimė dukrytė. Kadangi susidėjo keli veiksniai, priėmiau drastišką sprendimą – norėjau pagyventi ir išbandyti kitas sporto šakas, smagiai jas žaisti. Krepšinį žaidžiant to padaryti negalima.
Dabar ir pasurfinau, ir paslidinėjau su snieglente – pradėjau pajusti visus tuos pojūčius, kurių negalėjau patirti žaisdamas krepšinį.
Dabar, kai atsiranda galimybė, jeigu yra šansas kažką išbandyti, aš sutinku, bandau, darau. Nustojau bijoti ir pradėjau daryti“, – teigė sportininkas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.