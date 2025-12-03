 
TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – buvęs Lietuvos krepšininkas kartu su broliu: ar atpažįstate, kas jis?

2025-12-03 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-12-03 10:55

Dažnai žmonės mėgsta palyginti, kaip vaikai atrodė vaikystėje ir kaip pasikeitė bėgant metams. Tačiau jei nežinai, kas slepiasi nuotraukoje, kartais atpažinti būna ne taip jau ir lengva.

Edvinas Šeškus su broliu (nuotr. socialinių tinklų)

Dažnai žmonės mėgsta palyginti, kaip vaikai atrodė vaikystėje ir kaip pasikeitė bėgant metams. Tačiau jei nežinai, kas slepiasi nuotraukoje, kartais atpažinti būna ne taip jau ir lengva.

0

Archyvinis kadras dvelkia vasaros šiluma, o jame – du berniukai, besišypsantys plačiai tarp geltonų pienių žiedų. Šiuo kadru su portalo tv3.lt skaitytojais leido pasidalinti ir jame užfiksuotas vyras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ar atpažįstate, kas šie vaikinai?

Žinomas vyras

Archyviniame kadre – šiandien puikiai visiems žinomas buvęs Lietuvos krepšininkas ir turinio kūrėjas. Tai Edvinas Šeškus.

Šiuo metu vyras didžiąją laiko dalį skiria savo šeimai – žmonai Daliai Belickaitei ir dukrytėms Atėnei ir Mėjai.

„Čia šiaip nuopelnai mano žmonai – tikrai daug padeda, leidžia, ir mano mamai, nes dažnai atvažiuoja iš Prienų į Vilnių, padeda. Didžiausias ačiū mano žmonai ir mano mamai, kad galiu viską išbandyti ir spėti“, – sakė E. Šeškus.

Kiek anksčiau, kalbėdamas apie nelengvą sprendimą sustabdyti krepšinio karjerą, jis papasakojo, kad prie to privedė keli dalykai.

„Viskas susidėjo: buvau truputį pavargęs nuo krepšinio, o dar gimė dukrytė. Kadangi susidėjo keli veiksniai, priėmiau drastišką sprendimą – norėjau pagyventi ir išbandyti kitas sporto šakas, smagiai jas žaisti. Krepšinį žaidžiant to padaryti negalima.

Dabar ir pasurfinau, ir paslidinėjau su snieglente – pradėjau pajusti visus tuos pojūčius, kurių negalėjau patirti žaisdamas krepšinį.

Dabar, kai atsiranda galimybė, jeigu yra šansas kažką išbandyti, aš sutinku, bandau, darau. Nustojau bijoti ir pradėjau daryti“, – teigė sportininkas.

