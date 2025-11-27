 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Aktorei atlikta kojos amputacija: „Turiu gerų ir blogų naujienų“

2025-11-27 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 17:55

Airių aktorė Ruth Codd atskleidė, kad jai buvo atlikta antroji kojos amputacija žemiau kelio. Moteris pranešė liūdną žinią gerbėjams, sugrįžusi į „TikTok“. Tačiau jai vis tiek pavyko šią žinią perteikti su įprastu sarkastišku humoru.

Operacija, lašelinė (nuotr. fotomontažas ir 123rf.com)
4

0

Ruth, būdama 23 metų, prarado dešinę koją žemiau kelio po to, kai trauma, patirta žaidžiant futbolą būnant 15-os, nesugijo tinkamai, sukeldama daugelio metų lėtinį skausmą ir kelias operacijas, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ruth Codd
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruth Codd

Dabar ji patyrė tą pačią operaciją ir kairiajai kojai.

Atlikta antroji operacija

Ji išgarsėjo kurdama „TikTok“ vaizdo įrašus apie savo negalią ir kitomis temomis, o vėliau, neturėdama jokios ankstesnės aktorystės patirties, buvo pakviesta į „Netflix“ serialus „The Midnight Club“ ir „The Fall of the House of Usher“.

Kalbėdama iš tėvų namų naujame „TikTok“ vaizdo įraše, 29-erių Ruth pasidalino, kad dabar jai buvo atlikta antroji operacija. Pranešdama naujieną įprastu savo išradingu stiliumi, Ruth sakė: „Sveiki, žmonės. Taigi, turiu gerų ir blogų naujienų.“

Ruth – „TikTok“ žinoma kaip „ruthcoddsnotdead“ – paaiškino: „Geros naujienos – mes turime užbaigtą ciklą. Aš vėl kuriu „TikTok“ turinį tėvų namuose. Blogos naujienos – aš negaliu to daryti prieš tą nuostabų mėlyną gėlių tapetą, nes tas kambarys yra viršuje. Man ką tik buvo atlikta antroji kojos amputacija žemiau kelio. Taigi, deja, šiuo metu neturiu tam tinkamų sąlygų. Tai daug ką reiškia visiems, kas į tai įsitraukę.“

@ruthcoddsnotdead No legs who dis? #paralympics2026 ♬ original sound - ruthcoddsnotdead

Nors ji neatskleidė antros operacijos priežasties, Ruth tada parodė savo sekėjams naują neįgaliojo vežimėlį.

Gerbėjai greitai komentavo po vaizdo įrašu, dalindamiesi Ruth būdingu sarkastišku humoru. Vienas juokavo: „Bet aš čia tik dėl gėlių tapetų!“

Tuo tarpu Rahul Kohli, Ruth bendrakūrėjas seriale „The Fall of the House of Usher“, išsišiepė: „Išsisukinėjimai, išsisukinėjimai.“ Tai paskatino Ruth atsakyti: „Kaip užblokuoti ką nors du kartus?“

Ruth neseniai pasirodė kaip dalyvė šou „Įžymybių išdavikai“ ir buvo pasirinkta būti ištikimąja. Tačiau, nepaisant to, kad buvo gerbėjų favoritė, ji tapo trečiąja išmesta dalyvė po to, kai ketvirtame epizode ją „nužudė“ išdavikai Jonathan Ross, Alan Carr ir Cat Burns.

