Įspėja apie šią cukrinio diabeto komplikaciją: laiku nepastebėjus žmonės netenka kojų

Pas 72-ejų Joną atvykusi slaugytoja paruošia lašelinę. Vyriškis turi antro tipo cukrinį diabetą. Šiuo metu Jonas guli ligoninėje, nes jaučia, kaip pats sako, nežmoniškus skausmus pėdose – iki jų nepraeina kraujas.
„Vis neturiu laiko atvykti į ligoninę pasitikrinti ir išėjo taip, kad pasiekiau ribą iki amputacijos, praktiškai galiu netekti kojyčių“, – komentavo pacientas Jonas.
Jonas atviras – nebepadeda nei vaistai, nei operacijos, nors, pasak jo, medikai dar pasiduoti nežada.
„Liūdna – ūkelis vienas, žmona viena liko, karvytes reikia žiūrėti“, – tikino pacientas Jonas.
Visai kitaip atrodo kito paciento jau su žaizda, amputuota diabetinė pėda. Tai – viena pavojingiausių cukrinio diabeto komplikacijų. Medikai pasakoja, kad dažnai pacientai atvyksta jau per vėlai.
„Nebeturime jokios galimybės išgelbėti ir siūlome amputaciją. Yra atvejai, kuomet pacientai nesutinka su siūlomu gydymu ir yra infekuota diabetinė pėda, tai gresia sepsis, paciento mirtis“, – tvirtino kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėja Ingrida Valužytė.
Štai kiek tiksliai sergančiųjų diabetu
Higienos instituto duomenimis, šiuo metu daugiau nei 167 tūkst. šalies gyventojų sirgo pirmo arba antro tipo cukriniu diabetu. Užpernai – sergančių šia liga buvo kiek mažiau – 161 tūkst.
„Turime pacientę – iš karto galima matyti, kad yra pakitimai naguose, kas yra būdinga diabetu sergantiems pacientams“, – sakė kraujagyslių chirurgas Tomas Janušauskas.
Čia patikros vyksta ne veltui – mat šiandien virš 200 žmonių Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje susirinko pasitikrinti dėl diabetinės pėdos. O atėję gyventojai atviri – eilės pas gydytojus specialistus – nežmoniškos.
„Aš prisiskambinau ir gavau siuntimą spalio pradžioje – man paskyrė sausio viduryje. Jaučiu, kad kraujagyslės jau nebedirba taip, kaip turi dirbti ir reikia pasitikrinti, kada reikės jau pjauti“, – pasakojo vilnietis Vilius.
„Pas dermatologą mūsų poliklinikoje praktiškai neįmanoma prisiregistruoti...“ – atskleidė vilnietė Vilija.
Gydytojai pasakoja, kad pacientams tenka laukti vizito net ir pusę metų.
„Tokių pėdučių klausimu tai 2-4 mėnesiai“, – pridūrė I. Valužytė.
Štai Vilija su pirmo tipo cukriniu diabetu gyvena jau 6 metus.
„Mamos, amžiną atilsį, buvo visą laiką padidėjęs cukrus ir brolis, matyt, yra ir paveldima dar“, – atviravo vilnietė Vilija.
Pacientė atskleidė cukrinio diabeto požymius
Gydytoja nusiveda Viliją į kabinetą ir kruopščiai apčiuopia kojas ir pėdas. O po vizito – žinia – moteriai reikės po metų vėl pasitikrinti.
„Yra diabetinės pėdos pirmieji simptomai, tai kraujotakos rankomis pėdose nečiuopiu“, – pasakojo medikė.
Profilaktiškai tikrinasi ir 56-erių Eglė, kuri taip pat serga cukralige.
„Labai greitai nuovargis, atsirandantis kojose ir skausmai, kurių anksčiau nejutau“, – komentavo vilnietė Eglė.
Medikai atviri – daugėja ir gana jaunų pacientų.
„20 su trupučiuku – yra buvę ir tokių pacientų. Jų forma – cukraligė – yra sunkesnė, paprastai lemianti daugiau komplikacijų ir, iš tiesų, jų kiekis yra didėjantis stacionare“, – sakė I. Valužytė.
Higienos instituto duomenimis, pernai Lietuvoje nuo cukrinio diabeto mirė 614 žmonių.
