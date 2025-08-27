Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

8-metis berniukas beveik visą gyvenimą valgė tik bulves: štai kas jam nutiko po to

2025-08-27 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 14:55

Aštuonmetis Lennie Sartin septynis metus buvo apsėstas keptų bulvių, kurias valgydavo beveik prie kiekvieno valgio. Berniuko mama Kayleigh pasakojo, kad berniukas buvo labai išrankus maistui ir net devynis iš dešimties kartų, kai jos paklausdavo, ką nori vakarienei, atsakydavo „keptą bulvę“.

Asociatyvi berniuko nuotrauka (nuotr. SCANPIX)

Aštuonmetis Lennie Sartin septynis metus buvo apsėstas keptų bulvių, kurias valgydavo beveik prie kiekvieno valgio. Berniuko mama Kayleigh pasakojo, kad berniukas buvo labai išrankus maistui ir net devynis iš dešimties kartų, kai jos paklausdavo, ką nori vakarienei, atsakydavo „keptą bulvę“.

REKLAMA
2

Nors bulvės yra sveikas maistas, Lennie turėjo mažai energijos, dažnai eidavo miegoti jau 19 valandą, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prakalbo mama

Kayleigh, turinti dar vieną šešerių metų sūnų Brodie, baiminosi, kad Lennie galėjo paveldėti šeimos polinkį į maisto išrankumą, panašiai kaip jos brolis Connor, kuris kasdien valgydavo tik „KFC“ ir spurgas.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš jį nuvedžiau pas pediatrą, kuris sakė, kad problema yra jo mityboje, bet kai tik bandydavau duoti jam kitokio maisto, jis vemdavo. Pietums jis dažniausiai valgydavo pilkšvą maistą, kartais bulvių vaflius, tačiau pagrindinis jo vakaro patiekalas beveik visada buvo kepta bulvė.

REKLAMA

Perskaičiau apie kitą berniuką, kuriam Davidas padėjo įveikti maisto obsesiją, ir užsirašiau vizitui pas jį. Davidas man pasakė, kad Lennie turi maisto baimę. Tai visiškai atitiko situaciją, nes jis praktiškai visą gyvenimą valgė tik bulves“, – pasakojo Kayleigh.

Iš nevilties Kayleigh kreipėsi į kognityvinės elgesio hipnoterapeutą Davidą Kilmurry, kuris po vieno dviejų valandų trukmės hipnoterapijos seanso nustatė, kad Lennie turi maisto baimę. Tai paaiškino, kodėl jis per visą gyvenimą beveik nenorėjo kitų maisto produktų.

REKLAMA
REKLAMA

Po hipnoterapijos Lennie pirmą kartą paragavo vaisių ir uogų, tokių kaip braškės ir bananai.

Jo baimė kitam maistui tarsi išnyko. „Atrodė, tarsi jo baimė kitam maistui būtų išnykusi. Mano tėtis, kuris jį mato tik kas kelias savaites, netgi sakė, kad Lennie paaugo, o praėjusią savaitę jis įveikė 5 km bėgimą parke. Be to, jis sugebėjo pagerinti savo geriausią rezultatą dviem minutėmis“, – sakė mama.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Xe
Xe
2025-08-27 15:23
Tapo Baltarusijos prezidentu???...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų