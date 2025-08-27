8-metis berniukas beveik visą gyvenimą valgė tik bulves: štai kas jam nutiko po to

Nors bulvės yra sveikas maistas, Lennie turėjo mažai energijos, dažnai eidavo miegoti jau 19 valandą, skelbė mirror.co.uk.
Prakalbo mama
Kayleigh, turinti dar vieną šešerių metų sūnų Brodie, baiminosi, kad Lennie galėjo paveldėti šeimos polinkį į maisto išrankumą, panašiai kaip jos brolis Connor, kuris kasdien valgydavo tik „KFC“ ir spurgas.
„Aš jį nuvedžiau pas pediatrą, kuris sakė, kad problema yra jo mityboje, bet kai tik bandydavau duoti jam kitokio maisto, jis vemdavo. Pietums jis dažniausiai valgydavo pilkšvą maistą, kartais bulvių vaflius, tačiau pagrindinis jo vakaro patiekalas beveik visada buvo kepta bulvė.
Perskaičiau apie kitą berniuką, kuriam Davidas padėjo įveikti maisto obsesiją, ir užsirašiau vizitui pas jį. Davidas man pasakė, kad Lennie turi maisto baimę. Tai visiškai atitiko situaciją, nes jis praktiškai visą gyvenimą valgė tik bulves“, – pasakojo Kayleigh.
Iš nevilties Kayleigh kreipėsi į kognityvinės elgesio hipnoterapeutą Davidą Kilmurry, kuris po vieno dviejų valandų trukmės hipnoterapijos seanso nustatė, kad Lennie turi maisto baimę. Tai paaiškino, kodėl jis per visą gyvenimą beveik nenorėjo kitų maisto produktų.
Po hipnoterapijos Lennie pirmą kartą paragavo vaisių ir uogų, tokių kaip braškės ir bananai.
Jo baimė kitam maistui tarsi išnyko. „Atrodė, tarsi jo baimė kitam maistui būtų išnykusi. Mano tėtis, kuris jį mato tik kas kelias savaites, netgi sakė, kad Lennie paaugo, o praėjusią savaitę jis įveikė 5 km bėgimą parke. Be to, jis sugebėjo pagerinti savo geriausią rezultatą dviem minutėmis“, – sakė mama.
