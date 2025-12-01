76‑erių Alos Pugačiovos vaizdo įrašas sukėlė reakcijų bangą: rėžė, ką galvoja

Moteris pasipuošusi juodos spalvos akiniais nuo saulės, o prie jų priderino ir skrybėlę.
Sulaukė pagyrų
Paviešinusi naujausią įrašą, moterį gerbėjai apipylė komplimentais.
„Rytinis pasivaikščiojimas. Kaifas! Aplinkui nieko, o muzika iš niekur“, – brūkštelėjo ji.
Šis vaizdo įrašas sužavėjo daugelį gerbėjų.
„Miela, mylima mūsų Ala! Nuoširdžiai jums dėkojame, mylime jus be žodžių, te globoja Dievas jus ir jūsų artimuosius! Mylime jus neįtikėtinai, jūs visada esate dėmesio centre! Mano pagarba jums neturi ribų! Ačiū, kad esate! Prašome rūpintis savimi, mes esame su jumis ir mūsų yra milijonas“, – rašė vienas.
„Nuostabi moteris“, – pridūrė kitas.
„Graži“, – brūkštelėjo dar vienas.
Primename, kad dainininkė Ala Pugačiova pirmą kartą po išvykimo iš Rusijos prasidėjus plataus masto invazijai į Ukrainą detaliai paaiškino sprendimą kartu su vaikais palikti šalį.
Atlikėja davė išsamų interviu, kurio metu pareiškė, kad ją „išvijo“ iš Rusijos po to, kai jos vyras, humoristas Maksimas Galkinas viešai pasisakė prieš karą, skelbė unian.net.
Nutraukė tylą
„Paaiškėjo, kad nieko negalima sakyti. Mane tai šokiravo. Aš juk nenoriu savo gyvenimo užbaigti stalinizmo sąlygomis“, – sakė ji.
Pasak A. Pugačiovos, iš pradžių ji neketino išvykti iš Rusijos: „Reikalas tas, kad Maksimas buvo užsienyje (karo pradžioje), aš – namuose, ir man reikėjo vykti gydytis į Izraelį. Jie mane tiesiog išgelbėjo tuo metu, nes ten buvo gydytojas, kurio man labai reikėjo. Kaip tik išvažiavau, prasidėjo tokie dalykai. Tas kvailas kunigas A. Tkačiovas: „Kokia laimė, oras išsivalė, ji išvažiavo…“.
Aš ir neketinau išvažiuoti, bet manau, kad tai tiesiog jo nuomonė. Vėliau, kadangi mes prieš karą, pradėjo prie mūsų kabintis kažkokie žmonės.<..> Na, jei nepatinka, pradedi galvoti – o ką čia tada daryti?“
Ji pridūrė, kad po kurio laiko ją pokalbiui pakvietė Rusijos prezidento administracijos pirmasis pavaduotojas Sergejus Kirijenka, kuris ją „nuramino, kad viskas gerai“. Tačiau po dviejų dienų Maksimas Galkinas buvo pripažintas užsienio agentu Rusijoje.
Po to, pasak dainininkės, ji ir priėmė sprendimą išvykti.
„Mes susikrovėme lagaminus.<..> Turėjome su savimi 30 tūkstančių dolerių, kuriuos buvo galima išvežti. Ir išvykome į Izraelį… Tai man buvo labai skaudi patirtis, kad taip vyksta… Parašiau, kad paskelbkite mane taip pat užsienio agentu. Nes nesuprantu, kodėl protingų žmonių nuomonė taip slopinama. Manau, kad valstybėje turi būti įvairių nuomonių.“
Paklausta, ar jie su M. Galkinu galėjo tylėti, A. Pugačiova atsakė: „Aš nebūčiau tylėjusi, nes man būtų buvę geriau išvykti, žinoma. Aš žinojau, kuo tai gali baigtis. Ir Maksimas taip pat nebūtų tylėjęs. Nes egzistuoja tokia sąvoka kaip sąžinė, ir ji yra brangesnė už šlovę, brangesnė už prabangą, brangesnė už viską.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.