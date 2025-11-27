 
TV3 naujienos > Žmonės

40 metų jaunesnį vaikiną turinti Cher rėžė kritikams: žodžių į vatą nevyniojo

2025-11-27 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-27 12:55

Atlikėja Cher dažnai sulaukia kritikos dėl santykių su 40 metų jaunesniu mylimuoju Alexanderiu „AE“ Edwardsu. Visgi, moteris kritiką sugeba atremti.

Cher (Nuotr. SCANPIX)
Atlikėja Cher dažnai sulaukia kritikos dėl santykių su 40 metų jaunesniu mylimuoju Alexanderiu „AE“ Edwardsu. Visgi, moteris kritiką sugeba atremti.

Apie kritiką 79 metų atlikėja kalbėjo antradienį duotame interviu „CBS Mornings“.

Neįtikėtinas Cher meilės gyvenimas: staigios vestuvės, dar greitesnės skyrybos ir pavydas
FOTOGALERIJA. Neįtikėtinas Cher meilės gyvenimas: staigios vestuvės, dar greitesnės skyrybos ir pavydas

Amžius – ne problema

„Kad ir kas benutiktų. Jie negyvena mano gyvenimo. Niekas nežino, kas vyksta tarp mudviejų, bet mes tiesiog puikiai leidžiame laiką“, – atsakė ji interviu vedėjai Gayle King, kalbėdama apie kritikus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dainininkė pridūrė, kad Edwardsui amžius taip pat nėra problema. Muzikos vadovas jai sako: „Žinai, tu sendama tampi vyresnė, bet tavo dvasia yra jaunesnė.“

Dainininkė su dideliu entuziazmu kalbėjo apie jų trejus metus trunkantį romaną, dalindamasi, kad jie „nuolat juokiasi“.

„Aš tiesiog myliu jį, – džiūgavo ji. – Manau, kad jis yra gražus. Jis tikrai talentingas. Jis yra vienas talentingiausių žmonių, kuriuos esu sutikusi.“

„Atlikėjos komentarai pasirodė praėjus kelioms savaitėms po to, kai šaltinis „Page Six“ pasakojo, kad ji ir jos daug jaunesnis mylimasis atrodė „labai įsimylėję“ per pasirodymą naujame Alano Faenos viešbutyje Vakarų Čelsyje.

Spalio 10 d. pora dalyvavo privačiame „Amaze, Vogue, Ascend, Flourish“ instaliacijos, užsakytos „Faena Art“ Niujorke, atidaryme.

Labai įsimylėję

Cher ir Edwardsas atvyko į renginį susikibę rankomis ir išsiskyrė tik tam, kad Cher, kartu su Gianpaolo „Giapo“ Grazioli, patiektų svečiams dalį savo ledų „Cherlato“.

„Cher ir jos mylimasis buvo labai artimi ir laikėsi kartu... Atrodė labai įsimylėję ir laimingi kartu“, – tuo metu šaltinis pasakojo „Page Six“.

„Ji buvo puikios nuotaikos, leido laiką su draugais ir savo mylimuoju. Visa naktis jautėsi elektriškai ir laisvai.“

Pora pirmą kartą buvo susieta romantiškai 2022 m. lapkritį, kai buvo pastebėta susikibusi rankomis Los Andžele.

Vėliau jie debiutavo ant raudonojo kilimo su PDA (viešu meilės demonstravimu) 2023 m. kovą „Versace“ 2023 m. rudens mados šou.

Cher jau anksčiau gynė savo santykius su Edwardsu, netrukus po to, kai jie tapo vieši socialinėje žiniasklaidoje 2022 metais.

Per „X“ (buvęs „Twitter“) dainininkė surengė internetinę klausimų ir atsakymų sesiją, kurioje vienam iš sekėjų pasakė: „Leiskite man paaiškinti... Man nerūpi, ką galvoja žmonės. Aš Mūsų Neginsiu. Nekentėjai Nekęs... Nesvarbu, kad mes laimingi ir niekam netrukdome.“

