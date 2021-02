Seriale netrūko meilės, kurią vienas kitam spinduliavo žavi šviesiaplaukė Džinė ir kapitonas Nelsonas, nuotykių ir burtų. Kerus gražuolė siųsdavo ne tik žvilgsniu ar sukryžiuotomis rankomis, bet ir mintimis, kuomet ji būdavo uždaryta šeimininko butelyje.

Visgi, praėjus daugiau nei penkiasdešimčiai metų, gyvųjų tarpe liko tik pora šio serialo žvaigždžių: pagrindinė aktorė Barbara Eden ir majoro Rogerio Healey vaidmenį atlikęs kino veteranas Billas Daily‘is.

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. 3 santuokos, perdozavęs sūnus ir gili depresija: „Mano svajonių Džinė“ žvaigždės gyvenimas visai kitoks nei kine

Apie aktorę

Aktorė B. Eden ne tik suvaidino pagrindinį Džinės vaidmenį, bet ir parašė memuarus „Jeannie Out of the Bottle“ apie šią savo patirtį. Netrukus knygoje atsigulusios mintys tapo bestseleriu. Taip nutiko ne tik dėl serialo populiarumo, bet ir dėl asmeninių lūžių aktorės gyvenime.

1988 metais už savo nuopelnus kine aktorė buvo apdovanota asmenine žvaigžde Holivudo šlovės alėjoje.

Visgi kino industrijoje pelnytas triumfas neatsispindėjo Barbaros asmeniniame gyvenime. Moteris turėjo dvi santuokas, kurios neilgai trukus iširo. Vėliau į jos gyvenimą įžengė trečiasis vyras, architektas Jonas Eicholtzas, su kuriuo aktorė gyvena iki šiol.

Moteris per savo gyvenimą susilaukė tik vieno vaiko – sūnaus Matthew Ansaros. Jo tėvas – aktorius Michaelas Ansara, kuris mirė 2013 metais, sulaukęs 91-erių metų.

Vienintelė atžala B. Eden gyvenime buvo didžiulė atrama. Vaikinas sparčiai kopė aktoriaus karjeros laiptais ir netrukus tapo pelninga kino žvaigžde. Visgi greitai atėjusi šlovė kaip reikiant susuko galvą. Jaunas vyras įniko į narkotikus, iširo pirmoji jo santuoka.

2001 metais B. Eden sūnus Matthew buvo rastas negyvas vienoje degalinėje Los Andžele. 35-erių metų vyras buvo perdozavęs narkotikų. Tokia žinia buvo netikėta, ne tik jo mamai, bet ir jo sužadėtinei Leannai Green, su kuria jis turėjo susituokti vos už 6 savaičių.

Po šios tragiškos žinios B. Eden paniro į gilią depresiją ir emocinę krizę. Išsikapstyti garsenybei padėjo tik laikas ir rašymas.