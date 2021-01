Paaiškėjo, kiek uždirba karalienės darbuotojai: sumos verčia išsižioti

Užsienio žiniasklaida pranešė, kiek karalienė moka savo darbuotojams.

Anot cheatsheet.com, Bekingemo rūmai neseniai paskelbė samdantys namų tvarkymo padėjėjus, kuriems bus mokama 8,17 svaro per valandą.

Rūmų liokajus per metus uždirba 19 000 dolerių per metus. O indų plovėjas per metus uždirba 21 000 dolerių per metus. Tiesa, jis taip pat gauna ir privatų kambarį rūmuose. Jo pareiga – užtikrinti, kad rūmuose būtų visada švarūs indai ir užtikrinti švarą virtuvėje.

Sodininkas per metus uždirba 22 000 dolerių. Jis privalo prižiūrėti sodą, auginti vaisius bei daržoves. O jo darbas trunka 40 valandų per savaitę.

Taip pat karalienė yra didelė arklių mylėtoja, todėl negaili pinigų ir arklių prižiūrėtojams. Jis uždirba 25 000 dolerių per metus. Anot „The Express“, jo darbas yra kasdien jodinėti žirgais, treniruoti kumeliukus ir valyti arklides.

Telefono operatorius – dirba vidutiniškai 38 valandas per savaitę nuo pirmadienio iki sekmadienio ir yra atsakingas už daugelio skambučių priėmimą, nes rūmai paprastai sulaukia maždaug 7000 skambučių per savaitę. Per metus jis uždirba 29 000 dolerių.

Ir pagaliau vienas iš daugiausiai apmokamų darbų rūmuose priklauso asmeninei karalienės Elžbietos sekretorei.

„The Evening Standard“ pranešė, kad Christopheris Geidtas, einantis šias pareigas 2007–2017 m., uždirbo 186 000 dolerių per metus.