Apsilankęs „Gero vakaro šou“ laidoje jis papasakojo ne tik apie sunkiausią savo vaidmenį, bet ir naują įprotį per karantiną, o geros nuotaikos palydėti linksmomis akimirkomis pasidalijo ir laidos vedėjai.

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Netikėtas Dijoros prisipažinimas Mariui Repšiui: tą prisimena ir po daugelio metų

Mindaugo Stasiulis laidoje Mariau teiravosi, ar nėra sunku vaidinti, kai nežinai, kaip atrodys galutinis variantas? Aktorius pripažino, kad taip būna visuomet. Anot jo, tu niekuomet nežinai, kaip atrodys filmas, o pamačius tik atskiras scenas, kartais apskritai norisi susiimti už galvos.

„Vieną kartą, dar studentų laikais, kai mano mylimas režisierius Andrius Blaževičius nufilmavo filmą, aš jam pasakiau: „Andriau, labai blogai“. Tas filmas buvo toks – mylimasis grįžta į savo kaimą ir sužino, kad jo mylimoji mirus. Jis išgeria nealkoholinio kažkokio gėralo, išsikasa kapą, prisiglaudžia, pasimyli su ja ir užkasa. Žinot, kas buvo juokingiausia? Kad visa tai padaryti, kad būtų emocija, aš prisigėriau daug alkoholio, o mane taip užnešė, kad aš po to vėmiau į tą kapo duobę“, – dabar jau su juoku prisiminė jis.

Tuo tarpu Dijora Petrikonytė iškart pripažino, kad ji – viena didžiausių M. Repšio gerbėjų. „Kai atradau tave, kaip aktorių, tu iškart tapai mano idealas. Aš labai norėjau į „Išvarymą“. Kadangi niekur nebuvo bilietų, važiavau į Panevėžį, nes visur kitur buvo „sold out“. Aš sėdėjau trečioje eilėje ir per pertrauką, kai ėjau, tu pasakei, kad „oho, Panevėžy čia tokių mergų yra?“ (juokiasi) Vėliau, po šito komentaro, ėjau pasikėlusi uodegą pirkti čipsų“, – besijuokdama atvirai aktoriui linksmą istoriją priminė ji.

Marius paatviravo ir apie tai, jog dažniausiai vaidmenų nesirenka, ir ima beveik viską, ką jam siūlo. Tiesa, kai kurie vaidmenys vis dėlto tapo iššūkiu.

REKLAMA

Sunkiausias vaidmuo, kaip sakė Marius, buvo vienoje melodramoje. „Tai buvo filmas apie homoseksualų porą, kuriame aš filmavausi, ir man buvo labai sunku. Galvojau, kur patekau, siuntinėjau ir režisierių, ir komandą. Bet viskas pasiteisino, viskas gerai“, – apie nudžiuginusį rezultatą sakė jis, o laidos vedėjas Justinas Jankevičius pripažino, kad minėtas filmas jam paliko didžiulį įspūdį.

Per karantiną M. Repšys atrado ir naują pomėgį – vėlyvas maudynes ežere bet kokiu oru. „Dabar kiekvieną vakarą važiuoju prie ežero išsimaudyti. Man viskas prasideda nuo to, kad atvažiuoji prie ežero, nusiimi pirmą batą, tada – antrą batą, kojines, kelnes, viršų, apatinius. Įlendu į vandenį, tada dedu niurką, o po to dvi minutes pasėdžiu. Tada išlendu, darau kvėpavimo pratimus, išdžiūnu, apsirengiu ir važiuoju namo“, – savo rutina dalijosi jis.

M. Stasiulis netrukus Mariaus pasiteiravo, ar niekuomet nebuvo pasitaikę taip, kad kažkas pavogtų jo drabužius? Ir nors aktorius pripažino niekuomet su tuo nesusidūręs, Mindaugas paaiškino, kodėl to klausė – pasirodo, kad kitam žinomam žmogui iš tiesų yra taip nutikę.

„Šviesios atminties Stasys Povilaitis man yra pasakojęs, kaip po koncertų Palangoje, maudėsi Baltijos jūroje, o chebra nusprendė, kad Stasio Povilaičio kelnės ir marškiniai yra labai vertingi, geras reliktas. Išlipa Stasys ant smėliuko ir nedaug – tik kokį pusantro kilometro iki namų – naktį ėjo prisidengęs tik su eglės šaka. Tai – tikra istorija“, – sakė jis.

Linksma istorija apie maudynes – neatskleisdamas asmens vardo – pasidalijo ir Marius. „Visiems gerai pažįstamo žmogaus tėtis – bet neminėsiu vardo – sugalvojo išsimaudyti jūroje. Jis nėrė ir jam banga nunešė akinius – jis buvo beveik aklas. Žinote, ką jis padarė? Nuėjo į parduotuvę, nusipirko permatomą lėkštę, su ta lėkšte parvairavo ir nusipirko naujus akinius“, – juokėsi aktorius.

Visą ištrauką iš laidos „Gero vakaro šou“ su Mariumi Repšiu pamatysite peržiūrėję vaizdo įrašą straipsnio pradžioje.