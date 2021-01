Šimtai metrų audinio ir tūkstančiai kristalų – vienai suknelei: įdomūs faktai apie filmą „Pelenę“

Pasakiško grožio filme pamatysite vieną garsiausių pasakų – be tėvų likusios Pelenės istoriją.

Praradusi mamą ir apsigyvenusi su naująja tėvo žmona bei jos dukterimis, galiausiai Ela – toks tikrasis Pelenės vardas – lieka gyventi tik su jomis. Mergaitę pamotė laiko už tarnaitę, netikros seserys šaiposi ir engia. Ela, nors ir skriaudžiama, atranda šviesos savo gyvenime ir džiaugiasi smulkmenomis. Tačiau jos burtininkė krikštamotė įsitikinusi, kad Ela verta kur kas daugiau. Pasitelkusi magiją, krikštamotė parūpina viską, ko reikia tikrai princesei vykti į pokylį rūmuose. Šventėje Ela iškart sužavi princą, bet laikydamasi krikštamotės nurodymų, dingsta iš puotos lygiai dvyliktą. Princas pasiryžta rasti ją sužavėjusią merginą...

Tai vienas iš nedaugelio „Disney“ kino kompanijos prodiusuotų vaidybinių filmų. Juostą režisavo penkis kartu „Oskarui“ nominuotas Kennethas Branaghas. Pelenę įkūnijo Didžiosios Britanijos žvaigždė Lily James, vaidinusi Lietuvoje kurtame filme „Karas ir taika“. Pelenės piktąją pamotę vaidina Cate Blanchett, ji sukūrė išties įspūdingą vaidmenį su išskirtinėmis manieromis, kalbėsena ir plačia pagiežinga šypsena. Gerosios krikštamotės vaidmuo atiteko dviem „Oskarams“ nominuotai Helenai Bonham Carter, o princą įkūnija iš serialo „Sostų karai“ (org. „Game of Thrones“) labiausiai žinomas aktorius Richardas Maddenas.

Filmas „Pelenė“ už puikius kostiumus nominuota „Oskarui“. Štai keletas įdomių faktų apie tai:

· Nuostabiai žydrai Pelenės suknelei, su kuria ji ėjo į pobūvį, buvo sunaudota net 250 metrų audinio.

· Žydroji Pelenės suknelė ir plaukai buvo papuošti net 10 000 swarovski kristalų, visi jie buvo tvirtinami rankiniu būdu po vieną!

· Ši suknelė turėjo net 8 versijas, priklausomai nuo to, ką aktorė turėjo daryti. Pavyzdžiui, bėgimo iš puotos scenai suknelė buvo patrumpinta apie 10 cm., įžengimo į puotą scenoje buvo naudojama ilgesnė versija, kad dailiai kristų ant grindų.

· Vos pasirodžius pirmiesiems filmo vaizdams, kilo ginčų ir spėlionių audra dėl to, ar „Disney“ panaudojo specialiuosius efektus, kad Pelenę vaidinusios aktorės Lily James liemuo atrodytų plonesnis. Tačiau Lily James ir taip yra liekno sudėjimo, be to ji dėvėjo specialų korsetą, dar labiau suspaudžiantį jos liemenį, o itin pūstas sijonas sukūrė neįtikėtinai liekno liemens iliuziją.

Beje, filme įspūdingi ne tik kostiumai, bet ir dekoracijos – itin natūraliai atrodantys kraštovaizdžiai, neįtikėtina karieta, nuostabaus grožio rūmai – estetika – vienas svarbiausių šios juostos akcentų. Visą vizualų stebuklą dar labiau paryškina muzika, kurią parašė dviem „Oskarams“ nominuotas britų kompozitorius Patrickas Doyle‘as.

